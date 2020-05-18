內會風波〡李慧琼稱稍後訂議程　有泛民傾向不出席往後內會

立法會內務委員會今日（18日）在立法會主席梁君彥指明下，破天荒改由財委會主席陳健波主持主席選舉，最終民主派與保安爆發激烈衝突，多人被逐下，民建聯李慧琼成功當選主席。 建制派事後齊聲批評民主派在會議拉起黑布衝擊，又指若泛民質疑會議合法性，可入稟提出司法覆核。獲當選內會主席的李慧琼則指，稍後將研究何時召開內會會議及訂出議程，亦需要選出內會副主席。 有民主派人士直言，個人傾向不會出席稍後舉行的內會，包括在上周內會成立的法案委員，但最終仍需要待全體民主派商討。另有民主派議員稱，泛民在處理內會問題已無太多「板斧」，寄望9月換屆選舉爭取民主派在立法會取得過半數議席，令民主派在立法會獲主導權。

立法會內務委員會由財委會主席陳健波主持主席選舉，最終民主派與保安爆發激烈衝突，多人被逐下，民建聯李慧琼成功當選主席。(李澤彤攝)

立法會行管會成員須由內會選出，若泛民缺席，會否擔心由建制派襲斷？有民主派人士認為，行管會組成一向由建制派為主，泛民議員加入意義亦不大，「佢咪請200個保安囉」。對於建制派批評民主派帶黑布入議會是企圖遮掩「攻擊保安」的行為，該人士強調他們才是遭受保安打傷的人，重申攜帶黑布只為突顯建制派及立法會保安「黑箱作業」。

另有民主派人士表示，個人傾向不會出席往後的內會，但實際要待民主派商討，該人士強調不應該出席內會成立的法案委員會，因當日由李慧琼主持的會議並不合法。對於內會現時仍未選出副主席，若再由建制派擔任，會否擔心泛民失去最後的「橋頭堡」？該人士認為，是否出席選副主席會議需要再作思考和討論。

有專業背景的泛民議員指，現階段仍未決定是否出席日後的內會，因為他們雖然不同意內會的合法性，但內會議程內容，間中亦可能有一定重要性，故對於是否出席餘下會議，此人決定跟從泛民主派討論後有何結果，「我哋齊上齊落」。此人又指，現時對於應對今屆內會已無太多「板斧」，惟一辦法就是寄望9月換屆選舉爭取民主派在立法會取得過半數議席，令民主派在立法會獲得主導權。