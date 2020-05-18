內會風波｜建制斥泛民展黑布掩蓋「黑暴」　廖長江麥美娟場外爭辯

立法會內會今早（18日）在混亂下選出主席，民建聯李慧琼成功當選，建制派在會後齊聲批評泛民在會議室拉起黑布衝擊，意圖掩蓋「黑暴」行為。 民建聯葛珮帆斥議會暴力「台灣化」和「常態化」，並已把黑布交予立法會秘書處，將來可作證物之用，又稱民建聯和建制派將商討就今次的衝擊情況報警處理。建制派「班長」廖長江表示，執法行動由警方負責，若有犯罪行為，應由執法部門跟進。 被問到是次會議是否具合法性，本身是大律師的廖長江以「公說公有理，婆說婆有理」形容，指若泛民質疑會議合法性，可入稟提出司法覆核，若由法庭決定誰是誰非，也未嘗不是好事。廖長江語畢後，工聯會麥美娟反駁廖長江：「呢個並唔係公說公有理，呢個『理』喺立法會主席」，又指「『法』同『權』係好清楚。」

民主派拉起黑布抗議，遭建制批評為掩蓋「黑暴」。（歐嘉樂攝）

廖長江先駁梁美芬 麥美娟再駁「班長」

建制派「班長」廖長江說，困擾立法會多月的內會主持選舉終告一段落，期望內會新主席李慧琼能帶領內會，按《議事規則》，協助大會履行《基本法》的責任，希望經過今次選舉後，將來不會再有類似事件發生。至於會議合法性，廖長江罕有地先反駁經民聯議員、基本法委員會委員梁美芬的說法，指今次會議是因立法會主席徵求外間法律意見，再根據法律意見作出決定，衍生今天的會議程序，與梁美芬的說法「其實係掉返轉」。

廖長江以「公說公有理，婆說婆有理」形容是次會議的合法性，指若有人質疑會議合法性，可入稟提出司法覆核，若由法庭決定誰是誰非，也未嘗不是好事。廖長江語畢後，工聯會麥美娟即反駁「班長」：「呢個並唔係『公說公有理』，呢個『理』喺立法會主席」，又指「『法』同『權』係好清楚。」

+ 2

建制派「副班長」、民建聯陳克勤批評泛民在內會破壞議會，視議規如無物，又指雖已見慣泛民衝擊，但今次竟帶同黑布，試圖遮蓋「黑暴」，稱有保安懷疑在黑布下被襲擊，形容是史無前例和不可接受的情況。他指所有建制派議員堅守崗位和議規進行選舉，所有行為均見得光和得到市民支持

工聯會陸頌雄解釋為何夥同民建聯周浩鼎、何俊賢與泛民出現拉扯情況，他指當時他坐在第一行，看到激烈衝擊，於是上前把黑布扯走，又形容當時反對派不斷衝擊，如同「打欖球」。