內會風波｜黃碧雲衝擊被逐　鄭松泰被批「齋坐唔衝」：我做自己嘢

由建制派陳健波主持的內務委員會主席選舉，今早（18日）甫開會即爆發衝突，多名民主派議員被逐、受傷離場，會議一度暫停，最終李慧琼以40票當選主席，民主派未有投票。

民主派一個接一個被抬離會議室，建制派影相、拍片叫好之餘，熱血公民立法會議員鄭松泰卻被發現在場內「坐定定」，「目送」民主派議員朱凱廸被多名保安抬走，大批網民即在網上「聲討」鄭松泰，質疑他「齋坐唔衝」、「食花生」。

過去備受網民批評的民主黨立法會議員黃碧雲，今日罕有「勇武」，衝擊主席台後被逐，未知是否以實際行動回應黨友及網友質疑？