內會風波｜黃碧雲衝擊被逐　鄭松泰被批「齋坐唔衝」：我做自己嘢

撰文：沙半山
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由建制派陳健波主持的內務委員會主席選舉，今早（18日）甫開會即爆發衝突，多名民主派議員被逐、受傷離場，會議一度暫停，最終李慧琼以40票當選主席，民主派未有投票。
民主派一個接一個被抬離會議室，建制派影相、拍片叫好之餘，熱血公民立法會議員鄭松泰卻被發現在場內「坐定定」，「目送」民主派議員朱凱廸被多名保安抬走，大批網民即在網上「聲討」鄭松泰，質疑他「齋坐唔衝」、「食花生」。
過去備受網民批評的民主黨立法會議員黃碧雲，今日罕有「勇武」，衝擊主席台後被逐，未知是否以實際行動回應黨友及網友質疑？
朱凱廸被多名保安抬走，鄭松泰「坐定定」目送對方離開會議室。（歐嘉樂攝）
鄭松泰未有投票選主席
今日內會多達14名民主派議員被逐，從直播片段可見，當朱凱廸遭多名保安抬走之際，身穿黃色外套的熱血公民議員鄭松泰非常搶眼，但未有「出手」支援朱凱廸，目送對方離開，期間一直安坐自己位置。
鄭松泰「坐定定」一幕被網民截圖，有人在其Facebook留言嘲諷稱「辛苦哂！」，「泰博」亦不甘示弱回應指：「唔好客氣，我都係做自己嘢」。亦有網民揶揄鄭松泰「眼神制敵」，批評他完全不打算幫忙，對此感到失望。鄭松泰會上未有參與投票便離場。
黃碧雲被保安圍堵，其後被逐。（歐嘉樂攝）
黃碧雲叫口號、衝突被逐
將代表民主黨出戰九龍西直選的黃碧雲，今日在內會表現積極，多次叫口號抗議，其後因衝擊主席台被逐離場。陳健波之後宣布進入投票程序，留守會議廳內的民主派議員只餘下李國麟、梁繼昌、毛孟靜、張超雄及梁耀忠5人，他們未有領取選票。
民主黨昨日（17日）召開特別會員大會，通過由現任7名立法會議員負責籌組參選團隊，其中黃碧雲雖贏得民主黨出戰九龍西資格，但黨內反對率高達25%。黃碧雲回應稱感謝所有意見、批評，她一定會檢討及反省。
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