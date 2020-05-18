內會風波〡梁君彥就保安受傷報警：有議員對秘書處的指控極不公道

立法會主席梁君彥引用《議事規則》第92條，指定財委會主席陳健波主持今日（18日）內務委員會主席選舉，期間民主派和保安爆發激烈衝突，有保安稱在抬走民主黨議員許智峯時疑扭傷腳部。而被抬走的許智峯會後到醫院檢查證實胸壁受傷，他形容在衝突期間自己的頭被保安壓在地上，保安的膝蓋壓在他胸上，認為保安武力有所升級。 立法會行政管理委員會主席梁君彥晚上發聲明，指內會出現秩序混亂的情況，有議員多次衝向正在執勤的秘書處職員，導致有保安人員受傷，對此感到十分遺憾。由於有秘書處職員在執行職責時受妨礙而受傷，秘書處已根據行管會早前決定的機制報警處理。

強調政治中立是秘書處核心價值

梁君彥表示，留意到近日有議員對秘書處履行其職責作出嚴厲，以及沒有事實根據的指控，對秘書處極不公道，亦不合理。他強調，一直以來秘書處都恪守政治中立的原則，不偏不倚地為議會提供專業的行政支援和服務，並協助會議有效及暢順地舉行。

梁君彥又表示，政治中立是秘書處的核心價值和行事原則，相信秘書處將一如以往，以專業的態度為立法會服務。他呼籲議員必須互相尊重，以合法合理的方法表達意見。

由建制派陳健波主持的內務委員會主席選舉甫開會即爆發衝突，多名民主派議員被逐、受傷離場，會議一度暫停，最終李慧琼以40票當選主席，民主派未有投票。