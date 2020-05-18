防暴警闖花園街女廁拉人　黃碧雲：對女性極大侮辱　函平機會投訴

本月 10 日母親節當天，警方入夜後在旺角多次驅散聚集人士，拘捕多人。期間有男性防暴警員衝入花園衝女廁拘捕數人，包括一名網媒《娛賓》的女記者。 民主黨立法會議員黃碧雲去信警務處處長鄧炳強及平等機會委員會主席朱敏健 要求調查及跟進事件，斥有男性執法人員無視女性尊嚴，硬闖女廁，不但違反《警察通例》，亦有違現代文明社會常規。認為有關行為是對女性的極大侮辱和歧視，促警方和平機會嚴肅跟進處理。

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黃碧雲指，如警方認為有需要進入女廁執法，亦應按《警察通例》中搜查不同性別人士的指引，召喚女警支援。又指在當晚硬闖女厠事件中，男警可以守在公厠外，防止有人離開，並等待女警到場才入內搜查。

網媒《娛賓》期後發聲明指，該名女記者當晚在旺角進行直播工作期間，因生理需求進入洗衣街花園女洗手間，其後與網台失去聯絡。事後網台得悉有男性防暴警員到場，並設立封鎖線禁止媒體記者靠近採訪。其後消防救護員於女洗手間內帶出一名傷者上救護車時，證實傷者為該台女記者。

該台派員前往醫院了解情況，發現女記者頭部有明顯傷痕，亦已被警方鎖上手銬，證實被捕。機構斥警方的行動嚴重違反職業操守，罔顧人命安全，強調會對保留對涉事警員作出法律行動的權利。