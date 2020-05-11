母親節和你SING｜警共拘230人　承認曾在新世紀廣場射胡椒球槍

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情稍為緩和，昨日（10日）有網民發起「和你SING」及「母親節行街」，在全港多個商場唱反修例歌曲及叫口號，警方曾多次進入商場驅散，其中在旺角新世紀廣場，警方指遭現場人士包圍，承認一度使用胡椒球槍驅散。入夜後，示威者在旺角聚集，其後演變成衝突。警方指，全日共向19人發出違反「限聚令」傳票，合共拘捕約230人，年齡最輕只有12歲。相關被捕人士涉及罪名包括非法集結、藏有工具可作非法用途、藏有攻擊性武器、公眾地方行為不檢、阻礙警務人員執行職務、襲擊警務人員及未能出示身份證明文件等。

5月10日，防暴警進入新世紀廣場內，期間有人從高處掟雜物，警員擎槍指向上層，期間有警員開胡椒球槍。（資料圖片／鄭子峰攝）

警方今日（11日）下午發聲明，指昨日下午起，有示威者在港九各區商場聚集及高叫口號，懷疑違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（《規例》）（第599G章）所訂明，禁止於公眾地方進行多於8人的羣組聚集。警方譴責示威者漠視政府防控疫情的相關法例，參與或組織受禁羣組聚集。

警稱遭包圍 才使用胡椒球槍

至昨日下午約4時，警方發現旺角太子道西一商場內有人聚集，懷疑有人違反《規例》參與或組織受禁羣組聚集。警方到場勸諭聚集者離開，惟多次警告無效後，遂展開驅散行動。其間大批在場人士包圍警員，警方警告無效後曾一度使用胡椒球槍。

其後，警方在該商場截停多名示威者，在一名22歲男子身上檢獲懷疑製造汽油彈原料，包括電油、毛巾及打火機，該名男子涉嫌「藏有工具可作非法用途」及「藏毒」被捕。警方不排除有人企圖在示威活動中使用相關物品，嚴重危害在場人士安全。至昨晚，示威者繼續於旺角一帶集結，期間有人以雜物堵路及焚燒路障。

警方拘捕多人，包括立法會議員鄺俊宇。（鄭子峰攝）

+ 5 + 4 + 3

向19人發「限聚令」傳票

警方指出，截至今日（11日）中午12時，警方在全港各區共向19名違反《規例》的人士發出定額罰款通知書。此外，警方共拘捕約230人，年齡介乎12歲至65歲，涉及罪名包括非法集結、藏有工具可作非法用途、管有任何物品意圖摧毀或損壞財產、藏有攻擊性武器、藏毒、公眾地方行為不檢、阻礙警務人員執行職務、襲擊警務人員及未能出示身份證明文件等。

警方強調，在疫情嚴峻時期，任何羣組聚集均有可能增加病毒擴散的風險，呼籲市民不要參與任何受禁的羣組聚集。警方絕不容忍任何違法行為，定必嚴正執法。