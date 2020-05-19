【拆局】央視為北京新攻勢擂鼓　政界、教育界後的下個整治對象…

兵馬未動，輿論先行。央視近日播出一連兩集、合共逾一小時長的《另一個香港》專題節目，內容講述去年反修例風波所引發的事件，批評對象除示威者及民主派人士外，更直接點名炮轟教協主席葉建源公開支持學生在校園內宣揚「港獨」、煽動學生到維園示威強力表達政治訴求。央視選擇在全國兩會舉行在即之時，推出政治意味濃烈的專題片，顯然是為了北京對香港展開下一步行動鳴鑼開道。

香港教育界近日淪為政治風眼，先有特首林鄭月娥接受《大公報》專訪時發狠話，直指教育不可以是「無掩雞籠」，更表明出了問題必須處理，大大掀動社會及教育界神經。期後有兩名考評局職員因被指在社交平台發表仇警、支持港獨等言論，遭建制陣營媒體集體「公審」。

緊接而來又爆出文憑試歷史科試題爭議，一道「 1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的題目被指嚴重傷害國民尊嚴，《人民日報》發表文章指試題美化日本侵華，證明香港教育界「中毒」至深，有必要對香港教育來一次徹底的「刮骨療毒」。政圈普遍認為，北京還未高明到可以故意「栽贓」找人出惹火試題，為整治教界打開缺口，今次純粹是一起「突發性事件」，但觀乎北京反應之大之快，連往時出手較慢的教聯會，今次亦火速配合發炮，非常有「默契」，預示教育界勢將面對一波大整頓。

政治的「清洗太平地」亦早在立法會上演。公民黨郭榮鏗由去年10月開始一直負責主持內務委員會主席選舉，期間番拉布，造成內會搞擺困局。建制派議員對其行徑固然有所抨擊，但顯然未用盡全力，立法會主席梁君彥雖在三月主動提出向外間尋求第三方法律意見，但仍屬「嘆慢板」的節奏。

直到港澳辦和中聯辦等「兩辦」在四月公開炮轟郭榮鏗，建制派全體「歸隊」，對郭口誅筆伐。梁君彥亦在五月先後兩次「釋法」，指示內委會現任主席李慧琼有權力召開會議處理內委會積壓議程，又引用《議事規則》第92條，指定財委會主席陳健波主持內會主席選舉。其雷厲之勢與「兩辦」發聲前的「放任政策」形成強烈對比。

宗教界或成下個戰場？

近日「藍絲群組」流傳一條批評香港教會的短片，指有天主教及基督教團體利用宗教幌子進行集會，把教堂作為暴徒「加油站」，提供裝備、食物和休息，又煽動信徒上街示威。影片又點名批評支持反修例運動的宗教人士，包括天主教香港教區榮休主教陳日君、牧師袁天佑等人。有資深政界人士說，從該短片的製作手法和「認真」程度，不似是一般「民間」作品，有可能是北京開始敲打香港教會的前奏。

上任三個月的國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，其任浙江省委書記時最著名往績就是「浙江強拆十字架運動」。夏寶龍接掌港澳辦後會否貫徹其強硬路線，向香港宗教界「宣戰」，成為未來政圈觀察的焦點。

還有傳媒界和司法界，香港電台的命運，以及法官判案尺度等種種問題，正都處於山雨欲來風滿樓的氛圍。

可以說，「夏駱新局」之下，北京似乎正展開一場對香港反對力量的全方位反擊戰。毋須等九月立法會選舉過後，香港或會提早進入多事之秋。