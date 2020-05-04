【拆局】夏駱新局中的23條博弈　北京強硬出手的三種可能性

自九七回歸，「基本法23條」一直是左右香港政局走勢的重心詞，亦是建制陣營的選舉禁忌詞，但近日卻一反常態，面對九月立法會選情不利的大氣候、大衝擊，建制派竟然高調倡議盡快完成23條立法，難道不怕為民主派送彈藥？ 早霞必雨，晚霞主晴。建制派的不尋常舉動，某程度上反映了北京對23條立法有着截然不同的新部署，甚至為整盤治港棋局定下了跳出常規的新戰術。

香港政治局勢近年變得嚴峻，23條立法的議題亦被頻頻提起。（資料圖片）

《基本法》在港實施20周年之際，23條立法的議題近日又重新搬上舞台。全國人大常委譚耀宗、港區人大代表吳秋北連日來高調「叫陣」，前者明言希望明年8月前完成立法，後者更揚言可將23條納入《基本法》附件三直接在港實施，稱不擔心提出有關主張會影響建制派九月選情。

根據傳統智慧，每逢大型地區直選決戰前夕，建制派都設法避開惹火政治議題，以免為民主派送彈藥，如今反其道而行，完全違反政治操作規律及原則，究竟葫蘆裏賣甚麼藥？

中聯辦主任駱惠寧早前撰文，指「一國兩制」已走到中期，各種矛盾逐步顯現，到了必須解決的重要時期。

有建制政黨高層表示，北京考量23條立法的進退，已非着眼於香港這小小的1,106平方公里內政局，而是放在中美角力的世界大棋盤中去掂量，而從華府接連向華發動「貿易戰」、「疫情戰」看來，美國千方百設打擊中國的用心不息，北京亦已捋起衣袖準備來一場血肉硬拼，在這個特殊大前提下，在北京的眼中，香港必須完成23條立法，以堵塞國家安全的漏洞。

譚耀宗拋出「時間表」－－明年8月前完成立法，該人士「溫提」記者，明年底就到了選舉委員會選舉的重要戰場，再前行就是2022年3月下屆特首選舉的重磅大戰，所以北京希望明年8月立法會休會前，為23條立法這爭議性議題畫上句號。

然而，北京一方面希望明年立法會可通過23條立法，一方面卻在此時燒起這個惹火議題，削弱建制派選情，豈非自相矛盾？該人士指，這正正反映北京在23條立法這問題上已制定新對策、新部署。簡單點說，就是北京根本不怕民主派奪得所謂的「35+」過半數議席。強硬招數至少有三個可能性：

1.在選前DQ民主派候選人。此舉在過去議會選舉中並不罕見，香港眾志周庭、黃之鋒都曾被質疑主張港獨而遭DQ，無法入閘參選；即使是現任立法會議員朱凱迪，亦曾在鄉郊代表選舉中被裁定提名無效，難保其他民主派人士不會亦跌入窼臼。如當局大舉將民主派參選人排除在外，則能壓縮民主派的議會版圖，只能維持於小數派，23條便夠票過關。

2.在選舉後褫奪議員資格。假使民主派能成功奪取過半數議席，在票數上可阻擋通23條法案，但政治搏弈上，北京還有還擊之地，就是倘民主派議員阻撓23條通過，由於《基本法》指定特區要為23條自行立法，中央可判定有關議員非真誠擁護《基本法》，將之DQ。

3.將新的國家安全法或現有的「反分裂國家法」納入《基本法》附件三，在香港境內實施。如此一來，即使民主派奪取過半數議席，亦無礙23條在港落實，而在本地具體立法階段，就用上述第2點的方法，處理阻擋的民主派議員，情況一如現在港澳辦和中聯辦指公民黨郭榮鏗透過癱瘓內會阻止「國歌法」通過，是違反宣誓誓言。

自去年底中共19屆四中全會起，到中聯辦主任駱惠寧和港澳辦主任夏寶龍今年初相繼走馬上任，北京一步步細化治港方略，應對年底立法會選舉、選戰後的議會亂局、23條立法，以至香港政局在中美搏弈下的變異，都完全跳出過去的套路來思考，出招既快且猛又新。17年前23條立法功敗垂成，明年一戰必更鋒火衝天。