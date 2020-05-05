【拆局】「香港再出發大聯盟」宣傳攻勢再出發　兩挑戰成關鍵　

年逾八十的全國政協副主席董建華再次牽頭發起「大堆頭」組織，聯同另一名前特首梁振英成立「香港再出發大聯盟」，共同發起人多達一千五百人，網羅絕大部分知名或有影響力建制派人士，本港幾大地產商亦「全家總動員」加入，聲勢不可謂不浩大。 有大聯盟中人表示，與幾年前同樣由董建華成立的「團結香港基金」相比，今次陣容可說是破天荒的「黑鑽級別」，單是各大地產商幾代掌舵人加入，已釋出一份「大和諧」的政治訊息。 大聯盟打頭炮的是落區派一千萬個口罩，又大打青年牌，為應屆畢業生找工作，更找來年輕歌手唱主題曲，可見一改以往較落後的宣傳模式，向最反對政府的一群人施展「軟功」，算是一次宣傳攻勢的「再出發」，而「香港再出發大聯盟」亦登上了昨日網上熱搜詞之一。不過，如何不流於「雷聲大雨點小」，是大聯盟需要思考的工作，特別是為青年人尋找工作機會、促使地產商減租等方面，可說是這個「政治大項目」成敗的關鍵。

「再出發大聯盟」由董建華、梁振英擔任總召集人，全國人大常委譚耀宗任秘書長，基本法委員會副主任譚惠珠、工聯會會長吳秋北等11人任副秘書長。大聯盟今日正式啟動，至少有三大看點：

第一是宣布本周六、日，在全港18區派發一千萬個口罩，當中兒童口罩佔400萬個。新冠肺炎疫情雖放緩，但何時真正結束仍是問號，口罩已成為市民生活必需品，大聯盟此時落區免費派口罩，收先聲奪人之效。

第二，大聯盟營造出政商界大和諧的局面，1545名發起人名單中，囊括四大地產商，當中尤以李嘉誠三父子出現在名單中最為矚目。去年反修例運動中，長和系創辦人李嘉誠曾開腔，希望年輕人要體諒大局之餘，執政者亦能對社會未來主人翁「網開一面」，惹來港區人大代表吳秋北批評「縱容犯罪」，如今二人齊齊成為大聯盟成員，有利營造出「大團結」形象。

第三，大聯盟主題曲《再出發》，成功邀得新一代歌手如周柏豪、菊梓喬 、鄭俊弘等，各人形象入屋，一洗以往半官方組織的「老土」形象，亦有助網上宣傳。如果《再出發》由區瑞強主唱，恐怕是有點「趕客」了。

受疫情影響，商場人流大減。（資料圖片）

應保證提供若干職位予畢業生

宣傳攻勢成功「再出發」，惟大聯盟要走的路仍遠。大聯盟其中一個重點工作，是為應屆畢業生找工作，梁振英表明不同意有僱主稱因為反修例風波，而不聘請本屆畢業生，又指大部分學生都反對暴力、反對攬炒。

大聯盟集合不同行業的公司高層，有地產、金融、零售以至體育、文化等，以此陣容理應有能力「拍心口」，保證提供若干職位予年輕人，至少令徬徨無助的畢業生感到有希望。正如梁振英所言，大學生畢業後不應被投閒置散，在履歷表上留空，大聯開如何「開發」更多職位，需要做得更多。

另一邊廂，受肺炎疫情影響，租金成為商戶一大負擔，但大聯盟今日未有呼籲地產商減租，秘書長譚耀宗不能代表大聯盟的所有發起人說他們將有何行動，但相信大家都盡力做。

現時不同行業均陷於水深火熱，若發展商願意作出大幅度的租金寛減，參考政府及公營機構的減租支援措施，與商戶共度時艱，是其中一個「撐企業、保就業」的有效方法。大聯盟雲集各大地產商，是否可以多負一點社會責任呢？