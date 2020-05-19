監警會報告｜前國際專家批報告「新真相」　林鄭：他來港只得十日

監警會上周五（15日）發表有關反修例事件的報告，但由於監警會欠缺調查權，報告內亦有多項內容被指偏向警方。已於去年辭職的前監警會國際專家小組成員Clifford Stott早前批評，監警會報告是製造「新真相」。 特首林鄭月娥今日（19日）回應時表示，對方來港時間很短，對香港的了解可能不及監警會的成員。

林鄭指，Clifford Stott來港時間很短。（歐嘉樂攝）

Clifford Stott原本是受邀加入監警會國際五人專家小組其中一員，但在去年11月，專家小組聯合發表聲明，稱監警會「權力及獨立調查能力不足」，認為有必要加強取證能力，始可完成臨時報告，及至12月，五名專家集體「跳船」。

上周五報告出爐後，Clifford Stott在Twitter發文，引用小說《1984》作者喬治奧威爾（George Orwell）的名言「一個社會愈遠離真相，就愈害怕揭示真相的人」，指監警會的報告是要製造「新真相」（new truth）。

有記者引述Clifford Stott的言論，問林鄭會否擔心對於監警會的爭議，打擊報告的可信度。林鄭指，上周五已對報告作詳細回應，呼籲大眾公道審視報告。

對於該名專家的評論，林鄭指尊重對方的言論自由，對方自然可以有自己的看法。但林鄭指，Clifford Stott於香港逗留的日子短暫，大約一星期至10天，相信已處理報告近一年的監警會成員，更能掌握事實、持平及值得信賴。