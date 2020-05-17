監警會報告｜已辭職國際專家：將自行分析運動　最快6月9日前發表

監警會前日（15日）發表有關反修例事件的報告，然而內容被質疑信納警方一面之詞，無法取信公眾。曾點評監警會「權力及獨立調查能力不足」、已退出其國際專家小組的英國學者Clifford Stott，今日（17日）在Twitter發文指，將會自行分析報告內及自己搜集所得的資料，就反修例事件自行發表報告，討論這場社會運動的演變，希望可在6月9日運動一周年之前發表。
Clifford Stott是已退出國際專家小組的英國學者。（Clifford Stott facebook）
Clifford Stott上載一份文件的簡介截圖，提到此報告將分成3個主要部分：
１）去年6月至7月底，示威活動主要集中港島，針對阻止通過《逃犯條例》修訂，最主要的行動為7月1日衝擊立法會。報告提到，此階段大型警民衝突不斷，示威者訴求亦逐漸演化，促成後來警方使用武力升級。
２）示威活動範圍擴大，形式有所轉變，示威者將更多矛頭指向中國政府對港府的控制。報告認為此階段的升級，和第一階段關係密切，包括衝擊立法會事件。
３）流水式示威活動愈見頻繁，示威暴力程度升級，更加針對警察。報告將會分析示威者對警察及港府如何產生反感，並質疑其合法性，其中元朗7.21襲擊是重要案例。
冀6月9日前發表
報告將匯集社會運動中的參與者的訪問等一、二手資料作仔細分析，又指要全面了解整個運動的演變，須從警務工作、示威者行動、社會心理互動、香港歷史和社會結構下分析。
特首林鄭月娥去年9月宣布，監警會將聘請國際專家小組協助調查，不過專家經去年12月表示，監警會缺乏調查權力，集體「跳船」，包括Clifford Stott在內。Clifford Stott指，其報告將會聚焦這場社會運動的進化，希望能在6月9日前發表。
Now IPCC report is published I am free to utilise its data as well as our own to underpin our scientific analysis of the evolution of the 2019 protest movement in Hong Kong. Hard at work over this weekend developing our report which we hope to publish on or before 9th June 2020. pic.twitter.com/a3NrpMSyub— Clifford Stott (@cliffordstott) May 16, 2020