監警會報告｜已辭職國際專家：將自行分析運動　最快6月9日前發表

監警會前日（15日）發表有關反修例事件的報告，然而內容被質疑信納警方一面之詞，無法取信公眾。曾點評監警會「權力及獨立調查能力不足」、已退出其國際專家小組的英國學者Clifford Stott，今日（17日）在Twitter發文指，將會自行分析報告內及自己搜集所得的資料，就反修例事件自行發表報告，討論這場社會運動的演變，希望可在6月9日運動一周年之前發表。

Clifford Stott是已退出國際專家小組的英國學者。（Clifford Stott facebook）

Clifford Stott上載一份文件的簡介截圖，提到此報告將分成3個主要部分：

１）去年6月至7月底，示威活動主要集中港島，針對阻止通過《逃犯條例》修訂，最主要的行動為7月1日衝擊立法會。報告提到，此階段大型警民衝突不斷，示威者訴求亦逐漸演化，促成後來警方使用武力升級。

２）示威活動範圍擴大，形式有所轉變，示威者將更多矛頭指向中國政府對港府的控制。報告認為此階段的升級，和第一階段關係密切，包括衝擊立法會事件。

３）流水式示威活動愈見頻繁，示威暴力程度升級，更加針對警察。報告將會分析示威者對警察及港府如何產生反感，並質疑其合法性，其中元朗7.21襲擊是重要案例。

冀6月9日前發表

報告將匯集社會運動中的參與者的訪問等一、二手資料作仔細分析，又指要全面了解整個運動的演變，須從警務工作、示威者行動、社會心理互動、香港歷史和社會結構下分析。

特首林鄭月娥去年9月宣布，監警會將聘請國際專家小組協助調查，不過專家經去年12月表示，監警會缺乏調查權力，集體「跳船」，包括Clifford Stott在內。Clifford Stott指，其報告將會聚焦這場社會運動的進化，希望能在6月9日前發表。

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