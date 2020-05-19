內會風波︳張建宗去信梁君彥　懇請立會盡快審議餘下31項立法項目

立法會內務委員會昨天（18日）在泛民、建制大亂鬥的情況下，李慧琼終當選內會主席。政務司司長張建宗去信立法會主席梁君彥，指仍有共31項涵蓋關乎法治、社會、經濟、民生範疇的立法項目待立法會大會審議，包括《國歌條例草案》等，所有未能在本立法年度審議的立法項目，將會在本屆任期完結時失效，張建宗懇請立法會能抓緊時間，盡快完成上述31項的相關立法程序，強調政府會全力配合立法會的審議工作。

張建宗在信中指出，政府欣悉內務委員會繼五月八日的特別會議上處理了過去七個月積壓的多項法案及附屬法例項目後，終於五月十八日選出本立法年度的主席。張建宗指，本屆立法會會期只餘約九個星期及八次會議，政府期待立法會可盡量完成審議共31項涵蓋關乎法治、社會、經濟、民生範疇的立法項目，當中不少亦具有一定的迫切性。

張建宗續指，立法會在上週會議三讀通過（2020年撥款條例草案》後，立法會仍在審議25項政府提交的法案，包括十項將於五月二十七日提交立法會大會恢復二讀辯論的法案，14項仍待內會或法案委員會審議的法案，以及已交付人力事務委員會處理的《 2019年僱傭（修訂）條例草案》。

除了上述25項法案外，政府亦打算於稍後向立法會提交三項法案作首讀及讀，此三項法案原定於本年三月二十五日立法會會議上首讀及二讀，但鑑於2019冠狀病毒病當時的疫情，三月二十五日的立法會例行會議沒有舉行，有關法案至今仍未提交立法會。

張建宗指出本屆立法會會期只餘八次會議，所有未能在二零一九至二零ニ零立法年度審議的立法項目，都會在本屆任期完結時失效，希望梁君彥在擬定立法會會期的餘下會議安排時，能考慮上述立法項目擠壓的情況，亦爬請立法會能抓緊時問，盡快完成上述31項的相關立法程序，「一如既往，政府會全力配合立法會的審議工作。」