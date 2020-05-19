林鄭疑誤引語句當曼德拉名言　沈旭暉諷：散播假消息原來是她自己

中學文憑試歷史科一條涉及中日關係的題目引起軒然大波，教育局局長楊潤雄要求考評局取消試題，昨晚更發聲明指行政長官有權向考評局發出履行職能的一般指示。 特首林鄭月娥今早（19日）出席行政會議前指事件屬「專業失誤」，而非政治干預，更引用前南非總統曼德拉的名言，指「教育的崩潰足以摧毀一個國家」（The collapse of education is the collapse of the nation）。 但其後有網民發現，這句說話原來並非出自曼德拉口中，著名國際關係學者沈旭暉指，首個出現這句「曼德拉名言」的媒體，是《文匯報》，而這句說話的出處，根據可查證資訊，據稱來自南非一名學者，他諷刺林鄭「剛表示要『認真研究如何監察網上假消息』，但散播假消息的，原來是她自己」。

林鄭今早出席行會前，疑錯誤引用前南非總統曼德拉的名言，指「教育的崩潰足以摧毀一個國家」（The collapse of education is the collapse of the nation）。（歐嘉樂攝）

沈旭暉表示，翻查曼德拉語錄，雖然他有大量關於教育的論述，卻從沒有說過這一句話，「這句話的中文版，明顯是互聯網『名人金句系列』隨便按上一個名人、配一句句子的那類 fake news」。

他又指，曼德拉最著名有關教育的名句是以下這句，來自 1997 年，曼德拉為 Education Africa Presidential and Premier Education Awards 的發言：

“The power of education extends beyond the development of skills we need for economic success. It can contribute to nation-building and reconciliation. Our previous system emphasized the physical and other differences of South Africans with devastating effects. We are steadily but surely introducing education that enables our children to exploit their similarities and common goals, while appreciating the strength in their diversity.” 曼德拉 2017年在 Education Africa Presidential and Premier Education Awards 上發言

沈旭暉又指，真曼德拉深信教育的目的，並非機械性的把學生變成唯命是從、絕對服從、絕對忠誠、沒有討論空間的賺錢機器，更不是強調怎樣才是政治正確的南非種族主義教育可比。他認為教育對建立文明國家（特別是後種族隔離時代南非）具有重要功用，因為能令不同立場的人在開放、多元的社會無所畏懼地討論，不受文革式批鬥影響，明白社會和而不同的重要性，不但是教育釋放創造力的宗旨，也能促進大和解，令社會真正再出發。

他又批評，林鄭月娥的教育「哲學」，和杜撰出來的「曼德拉教育語錄」，都屬於由上而下的國家主義式觀念，更接近曼德拉批判的南非種族主義政權式教育，和曼德拉本人的教育理念、人生信仰，根本完全相反。