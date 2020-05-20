兩會知多少│人大職能豈只立法咁簡單？　選舉制度亦有兩種模式　

受新型冠狀病毒疫情影響，全國政協會議及全國人大會議由3月押後至本月21日及22日在北京舉行。兩會即是全國人民代表大會會議（簡稱人大）和中國人民政治協商會議全國委員會會議（簡稱政協）。 到底人大、政協有何分別、兩者有何職能、如何能夠加入人大、政協？《香港01》就相關問題作簡單整理。

全國兩會將於5月21日和22日召開。（資料圖片）

政協是甚麼？

政協全稱是「中國人民政治協商會議」，主要分為全國政協和地方政協，其中地方政協再細分省政協到縣政協。政協委員不是選舉產生，而是以協商方式產生。政協委員是中國各個領域、各個界別有代表性和有社會影響、有參政議政意願和能力的人士，由中國共產黨、民主各黨派和個人團體等34界別組成。

政協有何職能？

政協主要是政治協商和諮詢機關，對國家政策有建議或諮詢權，並無實質權利，主要分為三方面：政治協商、民主監督、參政議政。

政治協商是指是對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協商和就決策執行過程中的重要問題進行協商。民主監督則是對國家憲法、法律和法規的實施，重大方針政策的貫徹執行、國家機關及其工作人員的工作，建議和進行監督；

至於參政議政，是對政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題，開展調查研究，反映社情民意，進行協商討論。通過調研報告、提案、建議案或其他形式，向國家機關提出意見和建議。

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如何做到政協委員？

全國政協屬國家級，可就國家大事向當局提意見建議；地方政協通常只能就本地事務議事論政，無論全國政協或地方政協都冇糧出，屬於盡國民義務，幫中共「參政議政」出主意。不過，參加政協會議時來往交通費可由當局報銷，住宿飲食免費。全國政協由中央建議推薦名單，經常務委員會通過並委任，每屆任期5年

人大代表是甚麼？

全國人民代表大會（簡稱全國人大）是中華人民共和國最高國家權力機關，人大代表主要來自省、市、自治區、港澳台和解放軍共35個代表團，主要行使的職權，包括修改憲法、監督憲法的實施、制定和修改關於刑事、民事、國家機構和其他的基本法律。

全國政協屬國家級，可就國家大事向當局提意見建議。(資料圖片)

人大代表有何職能？

主要分為任免權、立法權、監督權、決定權

立法權是修改憲法和制定和修改刑事、民事、國家機構的和其他的基本法律。

任免權是選舉最高國家機關的組成人員或領導人員，包括國家主席、國務院總理、最高人民法院院長、中央軍事委員會主席、國家監察委員會主任等，並且擁有最高國家機關領導人員的罷免權。

決策權是審批國民經濟和社會發展計劃及國家預算案監督權監督憲法的實施以及監督國務院、中央軍事委員會、國家監察委員會、最高人民法院和最高人民檢察院的工作

如何成為人大代表？

人大代表選舉分為兩部分，分別為全國人民代表大會及地方各級人民代表大會，選舉採取直接選舉及間接選舉兩種模式。其中直接選舉是縣、市、鄉、鎮等基層人大代表，由全國年滿18歲的公民以一人一票方式直接選出。間接選舉是全國人大代表、省、自治區、直轄市、軍隊的全國人大代表由下一級的人大代表選舉產生。

人大代表選舉分為兩部分，分別為全國人民代表大會及地方各級人民代表大會，選舉採取直接選舉及間接選舉兩種模式。(資料圖片)

兩者有何分別？

人大代表議案與政協委員提案的不同之處在於：人民代表大會是權力機關，人大代表的議案一經通過，就具有法律效力；而人民政協是政治協商機關，政協委員提案是民主監督的一種形式，沒有法律的約束力。