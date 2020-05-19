李鵬飛逝世│04年爆封咪風波接「午夜兇鈴」　陳壽山事件震撼政界

自由黨創黨主席李鵬飛上周五（15日）逝世，終年80歲，各界深表哀悼。李鵬飛在政圈舉足輕重，經常發表政見，行政長官林鄭月娥今日在悼文中，亦讚「飛哥」經常就社會議題發表精闢獨到的意見。 然而，一向敢言而且德高望重的「飛哥」，2004年亦自爆因為「政治壓力」而封咪。這件發生於2004 的「陳壽山事件」，當時震驚政界。

2000年代初期 電台「烽煙」節目盛行

2000年代初期，電台「烽煙」（Phone-in）節目盛極一時，各台邀請「名嘴」評論時事，亦就政策訪問政府官員，並接受市民打電話即場表達對政策或事件的意見。其中，商業電台節目《風波裡的茶杯》，由鄭經翰、林旭華等人主持。

商台《風波裡的茶杯》是2000年代初的皇牌「烽煙」節目，深得市民歡迎。（資料圖片）

然而，當年掀起一場「封咪風波」，最終連「飛哥」也捲入其中。2003年，政府討論商台續牌時，曾討論應否給予12年牌照，當中就涉及節目主持人取態，《風波裡的茶杯》成為事件中的風眼。

當年，《風波裡的茶杯》主持人鄭經翰斥時任房屋署副署長劉啟雄是「狗官」，又在節目主大力批評時任醫管局署理行政總監高永文，引來廣管局發出警告信。其後傳出時任行政會議召集人的梁振英向時任特首董建華建議，只讓商台續牌3年，後來梁振英否認。

批評政府後壓力增 鄭經翰、黃毓民封咪

當時廣管局接到大量投訴，鄭經翰被迫「封咪」，節目6月起由李鵬飛暫代主持。

鄭經翰其後在2003年8月復出開咪，但對於「烽煙」節目的壓力與日俱增，終於2004年5月1日以受到壓力為由再度宣布「封咪」。另一「名嘴」黃毓民在5月2日亦「封咪」。

鄭經翰「封咪」之後，李鵬飛兩度接任《風波裡的茶杯》節目主持。（李澤彤攝）

半夜接電話 對方稱李「女兒很漂亮」

當時商台首先請來蔡東豪、梁文道主持《風波裡的茶杯》，後來兩人邀請李鵬飛參與，李應允加入主持節目。

不過，到了2004年5月19日，李鵬飛突然對外表示因不想和其他「名嘴」一樣，家人受到滋擾，決定辭去《風波裡的茶杯》主持，即他前後只做了主持13天便「掛咪」而去。事件震撼政界，翌日，李鵬飛道出原委，指有自稱朋友的內地人突然在5月18日晚上打電話給他，對方大談李家情況，稱李鵬飛「太太很賢淑」、「女兒很漂亮」。

事件迅速提升到政治風波，立法會召開特別會議討論事件，2004年5月27日，李鵬飛應邀在會議講述事件，表示當晚致電給他的是內地退休官員「陳壽三」（當時立法會文件誤將「成綬三」寫為「陳壽山」），事件再次引來政壇嘩然，更惹來中央干預香港的猜測。

後來，前中英聯合聯絡小組中方代表成綬三主動約晤傳媒解畫，指致電給李鵬飛是敘舊，並非由中央指派。但李反駁指他根本不認為成綬三，事件成了羅生門，當日真相如何至今仍是一個謎。

李鵬飛在2003年首次暫代《風波裡的茶杯》節目主持人後，已出現來自內地的壓力。（資料圖片）

2003年暫代主持後 內地有人向他施壓

2004年的立法會特別會議上，李鵬飛亦提到，2003年8月初以港區人大身份到訪內蒙古時，「被中國領導人教訓過，雖然在內蒙有單獨見面詳談，但記憶猶新」。

而到了2004年3月北京召開人大會議期間，李鵬飛與相識多年的北京朋友晉餐，據李稱，他們告訴李鵬飛，「有些人對我身份港區人大代表又出任事時節目主持人很有意見」，雖然那些人都認識了很久，知道李鵬飛對香港政壇的貢獻，但仍然是意見多多，「尤其是《風波裡的茶杯》」。

李鵬飛在立法會特別會議上表示，曾經向人大委員長吳邦國（右）查詢，回覆指港區人大代表與節目主持人身份沒有矛盾。李在立法會上指所受的壓力「不是中央的意思」。（中新社）

曾向吳邦國查詢證實沒有矛盾 但壓力仍在

李鵬飛表示，在接任主持人之前，亦透過人大秘書處向時任委員長吳邦國查問港區人大代表與節目主持人身份有否矛盾，得到的答覆「很清楚」是沒有任何衝突與矛盾。

李鵬飛又指，在主持節目幾天之後，有位內地朋友以「十多年交情」要求他不再主持節目，李回覆對方指自己得到中央很清晰的訊息，指港區人大代表與電台節目主持沒有矛盾。李指對方是「非一般的普通朋友」，在回歸前已安排他往中南海與時任國家主席江澤民會面，形容兩人關係密切。