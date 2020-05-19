兩會2020︳港區人大倡立《反假新聞法》　打擊網上造謠管私人通訊

近年「假新聞（Fake news）」成為全球關鍵詞，特朗普當選、網絡資訊戰、後真相政治等現象，造就新聞資訊真假難辨。香港去年爆發反修例風暴，以至新冠肺炎疫情，社會亦流傳大量似是而非訊息。 全國兩會本周四（21日）在北京召開，港區全國人大代表陳曉峰提出成立《反假新聞法》，參考新加坡去年通過的「反假新聞」法案，設立中央單位執行，禁止「造謠份子」散播不實訊息，否則後果可大可小，「只有人民能夠理性發聲，才能共同營造風清氣正的網絡環境。」

有人大代表提出但未能規管私人通訊，打擊假訊息。(Getty Images)

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指有人借疫情散播謠言

本身是律師的港區人大代表陳曉峰，在「兩會」提出就《反假新聞法》立法，他指新冠病毒及香港社會局勢受關注，內地網絡資訊平台充斥各類假新聞，「別有用心的人士意圖趁亂誤導民眾、販賣恐懼及仇恨，破壞社會秩序」，有見新加坡去年通過《防止網絡假資訊和網絡操縱法案》，但內地仍未有一部能特別打擊所有形式「假新聞」的專門法律。

他舉例指，有人在社交媒體流傳多人躺街的照片，謊稱中國疫情肆虐，到處是死人，實情只是德國為紀念死者而進行的街頭藝術項目，認為「做好闢謠、澄清工作是維持國家秩序的重要任務之一」。

港區人大代表陳曉峰。（資料圖片）

倡規管延伸至私人通訊 建議不適用於香港

陳曉峰指，內地目前就反假新聞、謠言等法律規範見於《維護互聯網安全的決定》，雖然適用於互聯網，包括社交平台，但未能如新加坡《防止網絡假資訊和網絡操縱法案》般規管私人通訊，例如手機即時通訊軟件的通訊。

新加坡目前設立專門辦事處執行《防止網絡假資訊和網絡操縱法案》，監督落實部長發出的更正或撤銷假信息指示，又成立中央執行機構，加強與科技公司的合作，制定行業準則。陳曉峰建議仿傚有關做法，設立具認受性組織，以落實政府的指示或監察政府不同部門的執法。

他又指，內地可參考新加坡引入上訴機制，賦予當事人向法院上訴權利，當宣布某網絡信息內容需要更正或撤回時，政府同時需解釋內容為何是虛假。陳曉峰說，建議獲多名港區人大代表支持，但只適用於內地，即使立法亦不會在香港實施。