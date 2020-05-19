香港民研：警隊評分繼續排紀律部隊最低　44%市民給零分

香港民意研究計劃於5月初以隨機抽樣方式電話訪問1,004名香港市民對香港政府紀律部隊及駐港解放軍的滿意度。警務處的評分為36.8分，雖然比半年前輕微提升，但仍是9個紀律部隊當中最低，當中有44%市民給予0分。學者分析指，警隊的評分已跌至「基本盤」，除非出現警民衝突進一步惡化的情緒，否則很難再跌破。

醫療輔助隊首次第一 解放軍評分44.2分

調查結果顯示，醫療輔助隊首次以77.4成為贏市民最滿意的紀律部隊，第二和第三位是消防處和政府飛行服務隊，評分分別為76.6及71.7分。位列第四至八位順序為海關、民眾安全服務隊、入境事務處、廉政公署以及懲教署。

警務處的評分為36.8分，繼續是9個紀律部隊當中最低，當中有44%市民給予0分。其滿意淨值為負25個百分點，較半年前的負38個百分點上升12個百分點。

另外，市民對駐港解放軍的最新滿意度評分為44.2分，其滿意率為39%，不滿率為36%，滿意淨值為正兩個百分點。

多個部隊評分下跌 分析指受政府施政影響

與半年前比較，懲教署、入境事務處、海關、消防處和醫療輔助隊的評分均錄得顯著下跌。香港中文大學地理及資源管理學系博士後研究員余柏康分析指，過去半年各個紀律部隊並無出現特別嚴重負面新聞，評分仍然下跌相信受到政府施政影響，市民把對於政府的不滿投射在紀律部隊的評分上。

香港中文大學地理及資源管理學系博士後研究員余柏康分析，去年11月理大事件時警隊評分已見最低點，很難再見新低。（梁鵬威攝）

料警隊評分已見「基本盤」 很難再見新低

余柏康指，上次調查正值警方進攻中大及理大事件發生之後，亦是警隊評分有史以來最低，僅35.3分。經過半年後雖然評分略升1.5至36.8分，升幅在統計學上屬誤差值之內，不算有提升。他指去年11月的評分是警隊的「基本盤」，除非警民衝突進一步惡化，否則很難再跌破。而且經歷半年新冠肺炎疫情後，雖然衝突減少，但警隊評分仍然無顯著上升，反映市民對警方的印象沒有變好。

他特別提到值得留意的是，44%市民給予警隊零分，余柏康認為反映有部份市民對警察負面印象已經定型，「因為唔可以俾負分，所以俾零分。」