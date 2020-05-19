逾50死忠現身撐何君堯　警指無違限聚令　林卓廷險遇襲

民主黨立法會議員林卓廷和建制派何君堯今天（19日）應邀到香港電台節目《視點31》，就「元朗7.21事件」和監警會報告激辯，逾50名何君堯支持者在香港電台外守候，高呼「支持何君堯，快立23條」等口號，又指罵林卓廷是「走狗」和「食屎狗」。林卓廷離開港台時，一名何君堯男支持者走近林卓廷的座駕，透過車窗向林舉中指和不斷高呼「X你老母」，警員即上前勸止。 林卓廷回應險遭襲擊事件，他笑言：「唔緊要啦，有咁嘅議員（何君堯），就有咁嘅支持者。」聲援林卓廷的民主黨中委莊榮輝指，聚集在港台外的何君堯支持者有共同目的，警方卻無向他們發出告票，質疑警方執法「雙重標準」，九龍城警署姓吳警長回應指，有關人士以八人以下一組，群組之間相隔1.5米，並無違法，不過曾發出數次勸籲。

林卓廷見記者期間 何君堯支持者狂罵「食屎狗」

逾50名何君堯支持者於下午3時到達港台門口，手持「君事行動」橫額，聲援何君堯。下午3時45分，林卓廷乘坐私家車抵達港台，何的支持者馬上起哄，不斷指罵林卓廷為「走狗」、「漢奸」、「食屎狗」。至節目開始前5分鐘，何君堯抵達港台，支持者高呼口號為何君堯助威。

何君堯離開港台時與支持者握手，何在節目中多次指林卓廷帶同「架生」和參與打鬥，認為警方遲早會把林卓廷拘捕。被問及「7.21」事件發生後已近1年，為何警方仍未拘捕林卓廷，是否意味律政司和警方辦事不力，何君堯表示，律政司和警方何時採取行動，由相關部門自行決定，又稱林卓廷口不擇言和出言不遜，早前已向他發出誹謗告票，他豪言：「我相信一樣嘢，千祈唔好撞口卦，好快會靈現（林卓廷被捕）。」

九龍城警署署長指何支持者距離1.5米

林卓廷表示，何君堯在「7.21」當天與白衣人握手並稱「辛苦你哋」，又在「7.21」前幾天在fb直播中稱「打到啲人腳騰騰，多啲嚟密啲手」，認為何君堯是鼓勵白衣人的襲擊行為，反映何在事件的角色顯然易見，相信市民眼晴是雪亮的。被問到會否就今天的節目內容，再控告何君堯誹謗，林卓廷表示，早前已控告何君堯誹謗，何及後控告他誹謗，他相信事實勝於雄辯。

逾20名警員在香港電台門外維持秩序，不過未有向何君堯支持者發出限聚令告票。今年4月30日，社民連到警察總部門外抗議，譴責警方禁止五一遊行，梁國雄、黃浩銘等8名社民連成員已相隔1.5米、分成4人一組，亦遭警方發出限聚令告票。4月底，香港警察在Facebook專頁發文解釋「限聚令」，稱只要抱有共同聚集目的出席公眾活動，無論聚集者是否相距1.5米，均違反條例。

與三名人士到港台外聲援林卓廷的莊榮輝批評，何君堯的「鐵粉」完全無守限聚令，又稱在場警方向他表示，因相關人士已相隔1.5米，故未有違法，他批評警方執法雙重標準，反問「係咪因為佢哋不斷高呼支持警察，警察就唔做嘢？」

會否為支持者交罰款？ 何君堯：唔會唔會！

何君堯被問到會否擔心違反限聚令，他稱：「好多謝你哋嚟支持我，但必須要守法」，又稱看到支持者「幾個幾個分開一批一批」，強調不要忘記要做好抗疫工作。至於警曾稱有共同目的即屬違法，何君堯說：「共同咩目的？就係睇RTHK嘅節目嚟嘅」。若支持者被警發出告票，會否協助他們繳交罰款，何君堯說：「唔會唔會！呢啲助縱（違法）係唔得嘅！」九龍城警署姓吳警長回應指，有關人士以八人以下一組，群組之間相隔1.5米，並無違法，不過曾發出數次勸籲。

何君堯乘坐私家車離開後，林卓廷緊接乘車離開，不過險遭襲擊，一名何君堯男支持者走近林卓廷的座駕，透過車窗向林舉中指和不斷高呼「X你老母」，警員即上前勸止。林卓廷回應險遭襲擊事件，他笑言：「唔緊要啦，有咁嘅議員（何君堯），就有咁嘅支持者。」