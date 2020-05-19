民建聯見張建宗　再促推共1.8萬元失業援助金

民建聯立法會議員今日（19日）就抗疫防疫基金會見政務司司長張建宗及勞福局局長羅致光，繼續提出建議盡快派1萬元，並推出失業援助金為期3個月，每月6,000元，在保就業計劃囊括65歲以上長期散工人士等。 民建聯立法會議員陳克勤指，他在會見張建宗時提出，失業援助刻不容緩，不少炒散及失業人士無法受惠於抗疫防疫基金，相信如不幫助他們，是社會的計時炸彈，又指部分人需要借貸度日，絕不理想。

民建聯立法會議員就抗疫防疫基金會見政務司司長張建宗及勞福局局長羅致光，繼續提出建議盡快派1萬元。（梁鵬威攝）

陳克勤又指，得悉沙頭角的邊境食堂，原本主要供應入境處、海關、警方等，但由於邊境已關閉，作為禁區該地本身亦無外來客，食堂現時隨時結業，希望政府特殊處理。

鄭泳舜提到，現時油尖旺區的賓館經營困難，希望該區賓館獲得資助，例如協助轉型等。

柯創盛提出3項要求，包括向基層家長提供額外3,500元津貼以準備復課、考慮代繳多1個月公屋租金，及向食堂等無法受惠於之前措施的行業提供資助。

周浩鼎再次要求政府盡快推出全民派錢1萬元，又提到早前見過演藝界基層演員，提到之前政府研究推出2,000萬元培訓基金，及9,000萬元的開戲安排，強調政府應讓資助實際去到基層演員手上。他又提到，建議讓基層演員透過參與演出證明其身份，以獲得資助。