民建聯「放蛇」　揭大麻賣家以匿名交友app兜售毒品

由民建聯立法會議員張國鈞及觀塘區議員顏汶羽領軍、新成立的「民記解密」今日（19日）召開記者會，公布有關手機匿名交友程式被利用作大麻交易的調查。「民記解密」發現，「Heymandi」及「Telegram」等軟件因為不需要用到真實身份及可以刪除記錄，被大麻拆家利用以兜售或相約吸食。

「民記解密」透過「放蛇」，在手機匿名交友程式「Heymandi」接觸到大麻賣家。賣家或用家只要在自定名稱一欄上暗示希望達成大麻交易，如「420」、「420wannabuy」等，便能在十數分鐘內成功接洽，相約會面吸食或由拆家外送到指定地點。民建聯社區幹事劉天正指，賣家亦會尋找失戀或失眠的用家攀談，以放鬆為由引誘用家嘗試大麻；由於用家可在「Heymandi」中隨意更改名稱，相信執法會有一定困難。

促加強教育 讓年輕人了解吸食大麻禍害

另外，「民記解密」於本月6日至17日就家長對子女接觸大麻取態，對490名家長進行問卷調查，有超過八成家長認為子女最容易透過朋友接觸大麻，有65%的家長不清楚容易透過網上途徑購買大麻。

張國鈞促請警方加強執法，以「放蛇」形式打擊網上大麻交易，以及阻止大麻非法入口與販售；另外亦應加強公眾及學校教育，令年輕人明白吸食大麻的禍害，並有助家長及早發現和制止。