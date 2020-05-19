《頭條新聞》本季後暫停製作　葛珮帆：港台問題非停一節目可根治

港台《頭條新聞》2月14日播出後接獲逾3300名公眾人士投訴，通訊事務管理局今日（19日）指，審議投訴個案後，裁定有關真實資料的準確性、污衊和侮辱警方，以及在個人意見節目中表達多方面意見所提出的投訴成立，決定向港台發出警告。港台隨後表示，完成播放本季《頭條節目》後，將暫停製作該節目，並向對港台不滿人仕及感到被冒犯的警察致歉。 立法會資訊科技及廣播事務委員會副主席葛珮帆表示，《頭條新聞》多次以譁眾取寵的形式發表歪曲事實、仇警、煽動仇恨的言論以挑起社會矛盾，認為港台存在的問題早已深入骨髓，絕非暫停一個節目製作，就可以根治問題，政府應該全面檢討港台的管治，確保節目製作公正公道。 專業議政在Facebook質疑，為何通訊局會變成政治審查工具？「點解就係警察唔可以被揶揄？ 點解香港唔再可以容納諷刺時弊電視節目？」但他們說，「殺死一個《#頭條新聞》， 香港人心中仲有千千萬萬個《頭條新聞》！」

翻查港台網頁涉事的《頭條新聞》集數，已被下架。（港台網頁）

葛珮帆回覆查詢時指，《頭條新聞》已屢遭投訴，而連串的抹黑、污衊更對不少觀眾及警察造成冒犯，認為政府應該全面檢討港台的管治，確保節目製作公正公道。

葛珮帆表示，港台管理層一直默許《頭條新聞》及同類節目發表歪曲事實、仇警、分化社會的言論以誤導觀眾，無疑是茲事體大，她認為港台未有秉持專業態度製作節目，未確切履行公營廣播機構的職責，身爲廣播處長的梁家榮實在是難辭其咎，相關節目製作負責人亦必須負責。

葛珮帆認為，當局須加強對港台的監管，以確保日後港台的節目能恪守《香港電台約章》及《電視節目守則》所列明相關規定，以改變現時偏頗失實報道的歪風。

莫乃光：通訊局決定有政治化之嫌

立法會資訊科技及廣播事務委員會主席莫乃光批評，通訊局的決定偏頗，有政治化之嫌，認為是漠視了社會上支持港台的聲音。

莫乃光又指，有關決定影響港台的創作自由，過去一直有不同節目諷刺及揶揄社會上有權力人士，有關行為亦有法例保障，不明白為何今次有特別團體能有額外保障。

至於跟進的行動，莫乃光表示，要視乎有否委員提出在委員會上跟進事件，屆時或會要求通訊局作解釋，及政府提交書面回覆。