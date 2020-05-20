立法會｜李慧琼暫代主持大會泛民不滿　朱凱廸質疑「僭政」被逐

內會在經歷連番風波及衝突後，民建聯李慧琼成功連任內會主席。在今日（20日）下午的立法會大會上，李慧琼以內會主席身份暫代立法會主席梁君彥主持會議，被多名民主派議員質疑其合法性，並提出多條規程問題。期間朱凱廸在位上多次高呼李慧琼「冇資格」，並斥責對方「僭政」，最終被逐離場。 李慧琼回應泛民議員質疑，強調自己是合法選出的內務委員會主席，有權主持會議及有責任維持議會秩序。

李慧琼以內會主席身份暫代立法會主席梁君彥主持會議，被多名民主派議員質疑其合法性。(余俊亮攝)

公民黨郭家麒率先提出規程問題，指控李慧琼在主席位上「名不正、言不順」。朱凱廸則斥責李慧琼趁午飯時間，「鬼鬼祟祟自行走到主席台」，質問對方是否知道什麼是「僭建」。李慧琼反駁指自己得到多數內會成員支持，作為合法的內會主席，按照議事規則主持會議。

毛孟靜直斥李慧琼是「非法集會、非法選舉選出的非法主持」，要求對方離開會議廳。李慧琼表示，若議員對於議事規則上的法律觀點有不同意見，歡迎大家尋求法院裁決。公民黨譚文豪重申，民主派不同意選舉程序，若李慧琼堅持要主持會議，泛民只能逐一發言以表不滿。李慧琼回應指若議員對自己有不滿，可在其他場合提出，而非在會上進行辯論。資訊科技界莫乃光就稱，李慧琼的合法性備受爭議，應邀請主席梁君彥重新回到會議廳裁決。

其後到陳凱欣的發言時間，朱凱廸在位上高呼斥責李慧琼「冇資格」，陳凱欣續要求李慧琼裁定有議員行為不檢、影響發言，李對朱凱廸作出警告，並自言有責任維持議會秩序。朱凱廸繼續高叫「李慧琼僭政」、「冇資格趕人走」，李慧琼要求對方離開會議室並暫停會議，多名保安上前將朱凱廸帶走。

揚言反對李慧琼主持下通過的所有議案

朱凱廸向傳媒表示，可以代表民主派明言「唔會放過呢個人」。有記者問到泛民是否會繼續採用「衝突策略」，朱凱廸反駁指衝突從不是策略，而是保安使用用武力抬走議員，而議員之間的矛盾不應用保安武力解決，泛民在沒有辦法下只能抗爭，揚言會反對包括《國歌法》在內，所有透過李慧琼主持下推動的惡法。