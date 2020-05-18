立法會選舉｜不受22條規限中聯辦可拉票？副局避答：任何人應守法

立法會政制事務委員會今天（18日）召開會議，討論2020年立法會換屆選舉實務安排及宣傳計劃。人民力量陳志全發言時問及，政府指出中聯辦無需恪守《基本法》22條和擁有監督權，是否意味中聯辦可在立法會選舉為建制派「配票」和助選。 政制及內地事務局副局長陳帥夫回應時僅稱，政府依法辦理選舉，任何人在香港應當守法。

民建聯立法會成員張國鈞。（資料圖片）

張國鈞指陳志全提問與會議無關

陳志全發言時指，過去中聯辦經常被批評干預本港選舉，包括統籌同鄉會、商會為建制派「配票」，既然政府認為中聯辦無需恪守《基本法》22條和擁有監督權，是否意味中聯辦可在立法會選舉為建制派「配票」和助選，他要求政府回答其提問，「等我哋（民主派）唔好成日話中聯辦『干預』」。



委員會主席、民建聯張國鈞指出，陳志全的提問與會議無關，又指下次委員會會議將討論22條，着陳帥夫回答其他問題。陳帥夫回應時僅稱，政府依法辦理選舉，任何人在香港應當守法。

民主黨黃碧雲指警務處是執法機關，卻參與點票工作，涉及利益衝突。（資料圖片）

黃碧雲反對招募警務人員任選舉工作人員

早前有報道指出，當局大規模招募警員和退休警員擔任選舉工作人員。多名議員關注有關情況，民主黨黃碧雲指警務處是執法機關，卻參與點票工作，涉及利益衝突，又指監警會報告所引述的中大民調，七成市民對警隊不信任，她要求政府不要招募警員和退休警員擔任選舉工作人員。其黨友許智峯指出，警察員佐級協會等多次發表政治偏頗言論，認為警員擔任選舉工作人員不會公正。

經民聯梁美芬發言支持招募警員和退休警員擔任選舉工作人員的做法，她點名新公務員工會在反修例事件中發動罷工，擔心若政府只吸納普通公務員出任選舉工作人員，強調現行做法「反而係好事」。

陳帥夫指出，當局計劃招募及培訓約31000名選舉工作人員，在投票日執行投票和點票工作，其中26000名人員將會派駐投票站工作，另外約5000名人員則會於赤鱲角亞洲國際博覧館的中央點票站工作。他呼籲議員不要帶著偏見看待其他工種，強調選舉工作人員非常缺人，每次招募也非常費勁，強調每個職級的公務員都是依法辦事。

去年區選多個票站大排長龍。（資料圖片）

初選需計選舉開支 陳帥夫僅稱：候選人定義清晰

總選舉事務主任翁應輝指出，自四月初發通告招募工作人員，至今仍有三成工作人員未完成招募，又指在去年區議會選舉，很多公務員報名擔任工作人員後，在選舉前臨時撤回申請。翁應輝又指，2016年立法會選舉需招募24000名工作人員，不過今屆選舉因票站數目由去屆的571個，將增加至615個或以上，故今屆需31000名工作人員。

新民黨主席葉劉淑儀關注在疫情下的排隊投票安排，她問到選舉投票日當天，選民排隊是否需相隔1.5米。翁應輝指1.5米隔離不能做到，又指屆時會與衞生防護中心協調和討論相關安排。民建聯何俊賢則關注重複投票情況，又認為所有票站工作人員都應愛國愛港，陳帥夫表示，循環排隊是違法行為，最高罰款20至25萬元、監禁3至7年，又指當局已廉署加強協調，廉署將會加派人手執法。

葉劉淑儀亦關注參加黨內初選是否需申報選舉開支，陳帥夫表示，現行法例清楚列出候選人定義，法庭按案例決定相關人士是否需申報有關開支。