胡定旭指香港醫療體系良好惟人手不足　倡放寬海外醫生回港執業

醫管局前主席胡定旭近日接受《香港佛教》雜誌專訪時，談及近日新冠肺炎疫情期間不少媒體批評香港醫療體系超負荷，但他認為香港醫療體系良好，只是人手不足。提議政府可以讓頂尖的醫科學生回港增加醫護人手，例如讓全球最好的50間大學醫科學生回港行醫，或者容許在海外有數年經歷和拿着香港身分證的醫護人員豁免考試實習。 胡定旭表示香港面臨人口老化，需要規劃醫療體系，公私營醫院需要合作，政府可以考慮讓私家醫院外判簡單手術。

胡定旭認為香港醫療體系良好，只是人手不足。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

在訪問中，胡定旭憶述當年在醫管局工作遇到的挑戰，談到2007年6月公立醫院醫生罷工要求同工同酬事件，當時醫生在伊利沙伯醫院發起靜坐。其他人勸胡定旭不要去，但胡選擇前往。他形容與醫生的對話令他很難過，每句話都傷害他，但之後雙方能夠理性對話達成解決方案。

當時有1,300名公立醫院前線醫生在伊利沙伯醫院發起大型靜坐，抗議醫管局未有跟隨公務員加薪，要求正視醫生「同工不同酬」的問題，出席人士包括時任醫學會會長蔡堅及立法會議員郭家麒。時任醫管局主席胡定旭到場與醫生對話，指當局正與政府商討增加撥款讓醫生加薪，但強調不能「一步到位」。其言論多次被在場靜坐的醫生喝倒彩。