兩會2020｜政協報告提調研港澳青少年教育　劉兆佳：升至國安層面

第13屆全國政協會議今日下午（21日）在北京召開。全國政協主席汪洋在報告中提及今年的工作重點，包括推進粵港澳大灣區創新合作，以及就港澳融入國家發展大局、港澳青少年教育培養等開展調研。 今年的報告對青少年着墨不少，其中特別提到「港澳青少年教育培養」，在過去工作報告中較少見到如此具體的內容。適逢香港教育界近日成為特區政府以至北京官媒的重點「關注」對象，到底報告是否預示中央對於香港教育界，有重大的政策改動，值得關注。 全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，經歷去年的反修例示威浪潮後，中央眼見香港青少年參與暴亂、錯誤理解「一國兩制」，對青少年問題前所未有地重視，甚至將之提升至國家安全層面，因此今次政協報告提及的內容，與過去一年以至近日發生的事件一脈相承。他預計，中央往後對於香港青少年議題會看得非常緊，除加強教育外，亦會因此加速推動國家安全立法，綜合治理。

劉兆佳指，中央空前重視青少年教育問題，已將之提升至國家安全層面。（資料圖片）

劉兆佳指出，過往政協工作報告經常都提及青少年議題，但側重點有所不同。過去中央所重視的，是青少年就業、創業等個人發展議題，但對於香港而言，經歷去年一系列社會動盪，被捕人士有一半是年輕人，中央意識到有大批青少年參與暴亂、錯誤理解「一國兩制」，通過違法達到政治訴求，敵視特區和中央政府。而從去年的事件，以至近日中學文憑試歷史科考題風波，反映現今教育令學生錯解日本侵華歷史、美化英殖時期香港。

因此劉兆佳分析，對於中央而言，香港的青少年問題已經由單純的教育問題，上升至政治問題，甚至國家安全層面問題，中央會從更廣闊的角度去看，始終「一國兩制」要傳承下去，有賴現今的青少年。所以，政協報告具體提及對「港澳青少年教育培養」開展調研，預視中央對青少年問題前所未有地重視。

至於未來具體政策方向，劉兆佳認為，除加強國情、《基本法》教育外，中央會對青少年問題綜合治理，加速推動國家安全立法，其中會包括約束教育界和媒體，以免他們向學生傳播不利中央的資訊。

過往5年政協報告工作部署涉及香港工作部分

2015

全面準確貫徹「一國兩制」方針和基本法，支持香港特別行政區、澳門特別行政區行政長官和政府依法施政，進一步探索發揮港澳委員雙重積極作用的有效方式，為深化內地與港澳交流合作貢獻才智。

2016

全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，嚴格依照憲法和基本法辦事，支持特別行政區行政長官和政府依法施政，鼓勵港澳地區政協委員發揮雙重積極作用，為促進內地與港澳合作發展獻計出力，廣泛深入地參與港澳青少年工作。

2017

堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，支持特別行政區行政長官和政府依法施政。及時向港澳委員通報國家經濟社會發展情況，組織開展考察調研。圍繞慶祝香港回歸祖國二十周年舉辦有關活動。加強同港澳政團、社團及代表人士聯誼交往，促進內地與港澳各領域交流合作，推進港澳青少年赴內地體驗學習、研修考察，推動愛國愛港、愛國愛澳力量發展壯大。

2018

由於這是俞正聲任內最後一份政協工作報告，因此未有提及該年工作部署。在回顧部分，俞正聲總結過去5年工作時提到：

全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，支持委員在特區事務中發揮積極作用，對全國人大常委會就香港特別行政區《基本法》第104條的解釋正面發聲，參與慶祝香港回歸祖國20周年活動，深做細做港澳青少年工作，推動愛國愛港愛澳力量發展壯大。

2019

全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，支持委員在特區事務中發揮積極作用，對全國人大常委會就香港特別行政區《基本法》第104條的解釋正面發聲，參與慶祝香港回歸祖國20周年活動，深做細做港澳青少年工作，推動愛國愛港愛澳力量發展壯大。