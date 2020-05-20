2020兩會〡恆地李家傑搬行李跌傷骨折坐輪椅　李澤鉅疑因發燒缺席

全國政協和人大會議（兩會）分別在明日及後日召開，受新型冠狀病毒疫情影響，與會者不能攜帶助手出席會議，全國政協常務委員、恒基地產主席李家傑早前由深圳到北京出席會議期間，在搬行李時不慎跌傷，需要坐輪椅出會議。 恒地發言人表示，李家傑的腳掌骨折，但情況不嚴重，毋須做手術；政協已安排最好的醫生為李家傑治理，他感謝政協秘書組及中聯辦照顧。

用膳方面，大會安排人大、政協委員一人一張獨立飯桌，避免與他們有緊密接觸。

因應疫情，港區人大代表及政協委員昨日由香港到深圳接受病毒檢測，確認為陰性後才出發到北京開會。各人大、政協委員今早乘坐飛機赴北京，機上需全程佩戴口罩。據悉，他們分別入住兩者實施封閉式管理的酒店，大會亦勸籲他們不要自行離開酒店。至於用膳方面，大會則安排一人一張獨立飯桌，避免與他們有緊密接觸。

鄭耀棠再度缺席 建制派班長廖長江有事告假

不過亦有部分人大、政協缺席這次會議，其中長和系主席李澤鉅未有出席。有指李上周出現咳嗽，其後更發燒沒有上班。

港區人大代表方面，去年因身體不適告假的工聯會鄭耀棠，據了解今年亦再度缺席。另外立法會議員、建制派班長廖長江亦有事告假，由於立法會下周三將審議《國歌條例草案》，未知是否需要留下應付當日開會。