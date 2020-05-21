港版國安法︳人大發言人：立法是按新形勢、新需要　安邦定國　

全國政協及人大會議今明兩天將在北京開幕，人大發言人晚上(21日)將召開記者會，預料將公布關乎香港的重大消息。據了解，明日全國人大會議議程中，將包括一項全新的「港版國安法」，堵塞香港的國安漏洞，放在《基本法》附件三在港實施，變相為香港國家安全問題部分立法。 新華社今日（21日）晚間九時許公佈了今年全國人大的議程。根據議程，第五項為「審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》的議案」，即「港版國安法」。

【22:08】人大發言人回應香港記者提問：「國家安全是安邦定國的重要基石。維護國家安全是包括香港同胞內部的全國各族人民的根本利益所在。黨的十九屆四中全會明確提出：建立健全特別行政區維護國家，香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分。全國人民代表大會是最高國家權力機關。全國人民代表大會根據新的做法和需要，行使憲法賦予的職權，從國家層面去建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，堅持和完善「一國兩制」制度體系，是完全必要的。關於這一重大內容，請您關注明天(5月22日)上午的全會，謝謝。」

【21:45】人大發言人張業遂表示，在剛才的預備會議上，通過了第十三屆全國人民代表大會第三次會議議程，當中議程第五項是審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》。

全國人大會議議程。

港區人大陳曼琪日前所交的提案，建議中央訂立《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，再根據《基本法》第18條第三款的規定，將之列入《基本法》附件三，然後不經立法會審議，直接宣布在香港實施。