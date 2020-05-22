港版國安法｜劉兆佳：中央對港府無信心　不惜一切豁出去平亂局

十三屆全國人大三次會議今日（22日）早上在北京人民大會堂開幕，議程包括審議《健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定草案》。 全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，中央今次立法是深思熟慮的決定，防止香港成為國家安全的漏洞，同時亦反映中央政府對港府失去信心，沒有能力自行就23條立法，因此主動出手，平息香港的亂局。

劉兆佳相信今次立法經深思熟慮，形容北京當局是「豁出去」，不惜一切要達到目的。（資料圖片）

劉兆佳分析指，中央一直認為香港出現分離主義主張，是由於法律上不完備，因此由法律上著手是止暴制亂的重中之重，而且自去年的反修例運動，中央對香港能否就國家安全立法毫無信心，擔心香港亂局無法平息，令中央政府感到有急迫感和危機感。他相信今次立法經深思熟慮，形容北京當局是「豁出去」，不惜一切要達到目的。

料國安法屬長期法律

劉兆佳表示，不認同部分人士指國家安全法暫時性，他解釋香港本身針對國家安全的法律不完善，現時立法是希望堵塞某些漏洞，而非想取代香港就23條立法的憲制責任，相信今次訂立的會是長期性法律，不會在日後本地自行就23條立法便失效，同時為本地23條立法訂下框架，條文不能與中央訂立的法律相牴觸。

劉兆佳相信，中央今次立法會在短時間內完成，因為拖太長時間引起更多人揣測，令社會不安、影響經濟，加快立法速度可減少外部勢力的干預，以免影響中央決定，被問到本港各個民主派組織何去何從，會否在立法後隨即被禁，劉兆佳指，所有國家安全法都非常嚴厲，但認為「反對勢力」在香港仍有生存空間，指中央會尊重香港原有的生活方式，國安法只屬防衛性機制，避免港獨勢力繼續發酵。