港版國安法｜涂謹申如取消「一國兩制」　張國鈞稱示威危國家安全

全國人大會議今日（22日）將審議香港維護國家安全的決議案，下周四（28日）表決。《國安法》範圍包括，顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及外部勢力干預。民主黨立法會議員涂謹申在港台《千禧年代》中表示，中央此舉如同取消「一國兩制」；身兼行政會議成員的民建聯立法會議員張國鈞則指，過去半年的反修例示威有可能影響國家安全，故對決議案不感意外。

民主黨涂謹申認為港版《國安法》，反映中美關係決裂。（資料圖片 / 羅君豪攝）

民主黨涂謹申表示，《23條》本應是香港自行立法，但今次港版《國安法》至少有三個範圍是中央幫香港立法，「違返咗《基本法》入面嘅自治。」他認為，中央的決定或與中美關係決裂、全球有意向中國索償等 ，而今次做法如同取消「一國兩制」，「後遺症係咩？中央立法再實施，係咪違背咗《人權法》，佢最多只會諮詢《基本法》委員會。」

他指出，相信北京做了分析認為立法會選舉會輸，「覺得之後幾年都做，所以等佢哋做」，於是做出此舉，也是反映中國與美國的關係。

民建聯立法會成員張國鈞。（資料圖片）

民建聯張國鈞對人大討論港版《國安法》不感意外，他以二讀《國歌法》作例子，「我哋下星期二讀都有人話要包圍立法會」，質疑本港立法的可能性。他重申，《23條》透過本地立法是最好，「但奈何23年以嚟，宜家環境我哋點叫中央放心呢？」



香港有立《23條》責任

覺得《國安法》與《23條》有分別嗎？張國鈞相信， 中央有自己想法，「我哋宜家掌握嘅資料太簡單」，不宜作評論。他指，過去的反修例示威見到有港獨、台獨、勾結外國等情況出現，「唔係舊時咁口講口賠，有本土、港獨嘅聲音，中央一定要做啲嘢，唔係會影響國家安全」。最後，張國鈞重申香港有立《23條》的責任，「我哋香港人係唔可以迴避。」

聽眾鄭先生稱，近日香港發生不少爭議事，包括港台、監警會等，他對未來感到悲觀，「立法會贏35+都無用，今次《國安法》仲惡過逃犯條例。」但有美國國籍的黎小姐則認為，《國安法》在美國也有，香港也應該要立。