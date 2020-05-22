港版國安法｜經民聯稱草案務實可行　可避免經濟惡化

十三屆全國人大三次會議今早（22日）開幕，議程包括審議「港版國安法」，草案主要針對四類行為，包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及外部勢力干預。 經民聯今日發新聞稿支持有關決定，認為立法能針對當前社會局勢，維護國家安全，同時顧及香港難以自行立法的政治現實，做法務實可行，更指現時立法可避免經濟惡化，惟昨日國安法消息一出，港股今日上午收盤前急挫逾千點，進一步打擊港股市場。

經民聯認為立法能針對當前社會局勢，維護國家安全，同時顧及香港難以自行立法的政治現實，做法務實可行。（資料圖片）

經民聯指，香港回歸近23年，仍未就國家安全立法，但現時受到來自內部和外部勢力的威脅，港府亦缺乏本地立法的條件，中央受形勢所迫，所以依照憲法行使權力，解決香港為北京帶來的安全威脅。

受連月來的疫情影響，本港上季本地生產總值收縮8.9%，失業率亦升至5.2%的10年新高，經民聯認為，國家安全立法只是針對「嚴重危害國家安全」的行爲，此舉有利於維護香港繁榮穩定，保障香港廣大市民的合法權益和自由，亦利於香港「一國兩制」的實踐，呼籲香港社會各界支持。

經民聯稱，若暴力重臨會衝擊香港經濟，令失業情況持續惡化，為香港帶來無法承受的後果，立法有助香港止暴制亂，重回法治軌道，使經濟不至繼續惡化，惟自昨日傳出「港版國安法」的消息，恒指今日上午大跌逾1,100點，創近兩個月新低，更有證券分析員指，若人大通過草案，相信會令部分外資撤走，港股將會持續向下。