港版國安法│逾380名泛民區議員聯署反對　逾80建制區議員支持

今屆人大推動「港版國安法」以納入《基本法》附件三形式在港實施，引起極大關注。超過380名泛民區議員發起聯署反對立法，而超過80名建制區議員則聯署支持。

泛民區議員批立法令「一國兩制」淪為空談

380多名泛民區議員發表聲明，指《逃犯條例》條訂惹來港人激烈反對及國際社會廣泛質疑，造成社會撕裂與官民對立的困局。聲明批評當權者不單沒有反省其責任，反而指摘為追求自由奮身抗命的香港人破壞社會安寧，製造輿論配合中央繞過本地立法程序，直接將「港版國安法」列入《基本法》附件三，使「一國兩制」淪為空談，香港的自由亦將化為烏有。

泛民區議員表示，反對任何形式收緊民主自由的法例，又指全國人大立「港版國安土」會摧毀「一國兩制」，將香港的未來推向萬劫不復的深淵，必須立即撤回。

聲明又指，今次推行「港版國安法」是撕毀契約，相人國際社會不會坐視不顧。

人大會議推出草案，將「港版國安法」以納入《基本法》附件三的形式在香港實施。圖為北京人民大會堂。（路透社）

建制區議員認為立法合情合法合理

至於80多名建制區議員亦發出聲明，表示堅決支持訂立「港版國安法」。

聲明指，反對派大搞「政治攬炒」、「經濟攬炒」、「暴力攬炒」，危害「一國兩制」、國家主權、安全和發展利益。

建制區議員稱，在國家安全遭受嚴重威脅、相關法律缺失的情況下，全國人大立法完善香港在維護國家安全方面的法律制度和執行機制，守護「一國兩制」，是合情合法合理。

聲明指，「港版國安法」不會影響絕大多數守法市民正常享有和行使法定的各項權利和自由，呼籲市民支持立法。