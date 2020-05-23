港版國安法｜聶德權再向公務員發信　籲團結一致履行維護國安使命

全國人大及政協兩會昨日召開，議程包括審議「港版國安法」，表決提請人大常委立法後，將納入《基本法》附件三公布在香港實施。 公務員事務局局長聶德權今日（23日）以「國家安全立法確保一國兩制行穩致遠」為題，向公務員發信，指公務員為特區政府的骨幹，相信會顯示出應有的擔當，又呼籲公務員團結，依法履行維護國家安全的使命和責任。聶德權認為，《基本法》第23條的國家安全立法工作多年來被嚴重污名化，重申國安法並不會損害港人權利和自由，有關法例有助鞏固一國兩制。 今次是聶德權4月上任以來，向公務員發出的第3封信，比上一任公務員事務局局長羅智光去年全年發出的信更多。

聶德權向公務員發信，籲團結一致履行維護國安使命。(公務員事務局)

聶德權在信中指，推動《基本法》第23條的國家安全立法工作，多年來被嚴重污名化，加上香港現時的政治形勢，理解有部份市民關注有關草案的內容及實行情況，有聲音批評草案破壞「一國兩制」，甚至令香港變成「一國一制」，他強調國安法的制定絕不會影響香港市民依法享有的權利和自由，亦不影響香港司法機關獨立司法權及終審權，重申「一國」與「兩制」分不開，維護「一國」是落實「一國兩制」的基礎，有關批評都是站不住腳的。

聶德權指，深信公務員隊伍作為特區政府的骨幹，會顯示出應有的擔當，呼籲公務員同事團結履行維護國家安全的使命和責任，在目前形勢下建立國安法，堵塞法律漏洞對確保一國兩制行穩致遠至為重要。

今次是聶德權上任2個月以來第3度發信，而上一任公務員事務局局長羅智光去年全年只有發出2封，羅智光3年局長生涯總共只發出過5封公開信予公務員。