港版國安法│梁愛詩：本地機構欠國安經驗　中央在港設部門合理

人大上周提出將「港版國安法」以納入《基本法》附件三形式在港實施，引起本港廣泛關注。基本法委員會前副主任、前律政司司長梁愛詩在商台節目中表示，法例只會針對一小部分人，特區政府會向中央充分反映社會的意見。她又認為，中央在港設國安機構合理，但即使執行法律，也會保障香港人權利自由，又估計日後相關涉案人士，將在犯罪地接受審判。 她又指，法例條文尚未出爐社會有憂慮屬正常，又指上周五恆指下挫逾1,300點是「短痛」，如國家安全受威脅，到時帶來的經濟損失更大。

人大會議推出草案，將「港版國安法」以納入《基本法》附件三的形式在香港實施。圖為北京人民大會堂。（路透社）

指港執法部門欠國安經驗

梁愛詩指出，自去年發生反修例風波，國家安全去到危險的地步，而本港的國安法制不完善，中央是經過深思熟慮才決定從國家層面「健全」香港關於國家安全的法制。她強調，港版國安法只針對少部分人，包括外國勢力、反中亂港者等，港府往後仍須就《基本法》第23條本地立法，其中普通法沒有涵蓋的分裂國家及顛覆國家政權罪，特別具有迫切性。她相信即使港版國安法沒有公眾諮詢，特區政府、中央駐港機構也會向中央充分反映社會的意見。

至於另一個關注點，在於草案提出中央可在港設機構履行國安職責。梁愛詩表示，本港執法機關過去只處理治安問題，在國家安全問題上沒有經驗，因此中央要在香港設立執行機構相當合理。她指，中央在港執行職務的機構會遵守本地的法律，不會侵犯港人權利和自由，又舉例指駐港解放軍在香港23年，未曾損害港人權利。具體執法權力方面，梁愛詩相信法例會清楚列明，保安局及警方亦會與內地當局協商。

國家安全受威脅 帶來更大經濟損失

梁愛詩又指，目前法例條文尚未出爐，社會有憂慮相當正常，又指上周五恆指下挫逾1,300點是「短痛」，如國家安全受威脅，到時帶來的經濟損失更大。有關審訊問題，梁愛詩表示目前未有草案詳情，但一般而言，涉案人士通常會在犯罪地接受審判。