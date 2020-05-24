港版國安法〡指中央有必要出手　林鄭：多人FB鼓勵留言提23條立法

全國人大會議正審議「港版國安法」，針對顛覆國家政權、分裂國家、實施恐怖主義活動以及外部勢力干預等，有網民今日（２４日）下午在港島區發起遊行反對立法。 同一時間，特首林鄭月娥在Facebook發文表示，近月不少在其fb留言鼓勵她「加油」的市民提出，政府應盡快啟動《基本法》23條立法，她認為不少熱愛市民眼看過去一年暴力升級、鼓吹「港獨」行徑越趨猖獗、外國勢力干預香港內部事務肆無忌憚，「非建制派議員由往日的瘋狂『拉布』」，演變到今天的暴力『拉扯』，我們有能力在立法會通過任何維護國家安全的法律嗎？」

林鄭稱會與團隊盡力向公眾宣傳和解釋這次為國家安全立法的重要性，「以抗衡反華勢力和反政府人士正動員的無理攻擊和肆意詆毀。」 （林鄭fb）

林鄭表示，全國人大此時主動出手，授權人大常委會制定建立健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制，再由特區政府在港公布實施，「既有必要性，也有迫切性。」

林鄭又指，多名司局長今日都在網誌發文，多角度說明「港版國安法」的合憲、合法和合理的基礎，並指出保障國家安全和打撃恐怖主義活動令市民回復享有安穩的生活環境，為香港帶來有利營商和投資環境。

她強調，會與團隊盡力向公眾宣傳和解釋這次為國家安全立法的重要性，「以抗衡反華勢力和反政府人士正動員的無理攻擊和肆意詆毀。」林鄭認為，絕大多數香港市民的眼睛是雪亮，「不會被這股破壞社會安寧的勢力所矇騙。」