港版國安法〡老闆沈嘉偉被指撐警　時裝店I.T兩地鋪成示威者目標

全國人大會議正審議「港版國安法」，針對顛覆國家政權、分裂國家、實施恐怖主義活動以及外部勢力干預等。 有網民今日（２４日）下午在港島區發起遊行反對立法，約千人下午於銅鑼灣一帶聚集，警方在下午一時多於SOGO附近開始發射催淚彈，多人循不同方向跑走。部分示威者其後跑至禮頓道位置，先以磚頭等硬物設路障，期間有人擊毀被指「藍店」的IT時裝店，玻璃窗被打碎，碎片散落一地，成為今日示威破壞的重災區。

部分示威者跑至禮頓道位置，以磚頭等硬物設路障，期間有人擊毀被指「藍店」的IT時裝店，玻璃窗被打碎，碎片散落一地。（歐嘉樂攝）

大批人士在下午兩時多分散至銅鑼灣、灣仔等多個地方，有示威者分別在灣仔告士打道等地設路障。直至下午三時，數十名示威者走至禮頓道附近位置，用磚頭、告示牌等雜物設置路障，亦有示威者用磚頭等物件敲碎知名時裝連鎖店I.T的玻璃櫥窗，整幅高逾一層樓的大型櫥窗由上至下碎落一地。

另外，IT集團旗下時裝店Ape的玻璃窗被砸碎，示威者並把兩個金色的「服飾櫥窗公仔」取出，拋置在馬路之上，一片狼藉。

多名防暴警員其後趕至並向利園山道方向推進，現場人士隨即散去。

警方隨即發文表示，下午三時半有人在銅鑼灣破壞商店，用磚頭等硬物擊毀店舖玻璃，其後亦指有人在軒尼詩道近波斯富街一帶，掘起行人路磚頭，附近路面佈滿磚頭及碎石，危害道路使用者安全。警方警告暴徒停止一切違法暴力行為，又稱在相關地區執法，會將涉案人繩之於法。

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時裝品牌IT老闆沈嘉偉被指現身警務局局長鄧炳強與足球隊藝人的晚宴，其後網民發起杯葛罷買行動，被形容為「藍店」。IT集團旗下有多個品牌，被破壞的時裝店Ape正是IT的旗下牌子。