港版國安法｜梁家傑：「加辣版」23條　批人大常委會「黑箱作業」

全國人大會議正審議「港區國安法」，並將於本周四（28日）進行表決，再交由人大常委會制定草案內容。公民黨主席梁家傑表示，在2003年政府就《基本法》23條立法時，是受立法會三讀程序保障，當中經過公開及透明的審議過程，傳媒及公民社會亦有充分討論，但今次由人大常委會草擬的「港區國安法」，日後只需由行政長官刊憲落實，形容是「黑箱作業」。 梁家傑相信「港區國安法」規管的範圍較《基本法》23條闊，形容是「加辣版」的23條。

全國人大會議正審議「港版國安法」，並將於本周四（28日）進行表決，再交由人大常委會制定草案內容。

梁家傑在港台節目《千禧年代》表示，現時市民對政府的信任度較2003年時更低，加上國際形勢與當年比較已有所不同，他對人大常委今次「閉門造車」的做法感到驚訝。

2003年時任大律師公會主席的梁家傑說，當年23條立法時不止有政團向他反映擔憂，一些國際組織如紅十字會、國際特赦組織、樂施會等，甚至天主教會亦有憂慮，擔心日後與外國的母會聯絡時會誤墮法網。

他又舉例指，日後若有立法會議員訪美，並與當地議長會面，是否也會構成「港區國安法」中，有「外國和境外勢力干預香港特別行政區事務的活動」？他相信「港區國安法」規管的範圍較《基本法》23條闊，形容是「加辣版」的23條。