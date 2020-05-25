港版國安法｜譚耀宗料短期內立法　相信難以言入罪　有行動才違法

全國人大會議正審議「港區國安法」，並將於本周四（28日）進行表決，再交由人大常委會制定草案內容。全國人大常委譚耀宗表示，國務院副總理韓正昨日與港區人大代表會面時多番強調，今次立法只針對極少數人，普羅市民將不受影響。 對於「港區國安法」中列明，中央政府維護國家安全的有關機關將根據需要在香港特別行政區設立機構。譚耀宗表示，香港警察主要負責維持治安，「港區國安法」或涉及搜集情報等，相信有需要時內地人員將到港執法，但難以估計是否如港英政府時的政治部。 至於市民會否因為在網上發表不滿政權言論而被入罪，譚耀宗指，《基本法》保障市民的言論及集會自由，相信到時會有所界定，簡單而言「發表言論應該得，要有行動先唔得」，一般人難以被入罪。

全國人大會議正審議「港版國安法」，並將於本周四（28日）進行表決，再交由人大常委會制定草案內容。(Reuters)

譚耀宗今早（25日）在港台節目《千禧年代》表示，於5月18日人大常委會上得知將有立法，強調今次立法主要針對四類行為，包括分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動及外國和境外勢力干預香港特別行政區事務的活動。他強調，今次立法不能取代《基本法》23條立法，因23條針對的是七類行為。

譚耀宗表示，23條立法「搞左23年都未做到」，但面對近日反中亂港情況越來越嚴重，今次立法是要對此起阻嚇作用。他又提到，將地區問題放上人大常委會上討論的情況少見，韓正昨日也強調，中央就「港區國安法」立法已經過深思熟慮，相信中央今次做法是十分審慎。

未知能否趕及6月常委會通過 籲市民到人大常委會網站表達意見

至於何時會正式實行「港區國安法」？譚耀宗說，要待人大會議在本周四表決後，人大常委會才可開展研究及草擬工作，暫時未知具體內容，而常委會下次例會是在6月底，現時未知能否趕及在6月通過，但從日前在會議上掌聲不絕的情況來看，顯示各人都很支持立法工作，相信「唔洗太耐時間就可以通過」。

譚耀宗強調，人大常委在草擬時會諮詢特區政府及基本法委員會，市民亦可到人大常委會網站表達意見。對於「港區國安法」中列明，中央政府維護國家安全的有關機關根據需要在香港特別行政區設立機構，譚耀宗稱，由於香港警察主要負責維持治安，而「港區國安法」執法時或涉及搜集情報等，相信有需要時內地人員將到港執法，但難以估計是否如港英政府時的政治部。

基本法第23條與國安法無矛盾

譚耀宗其後接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時稱，港版國安法並非取代《基本法》第23條，但承認國安法擬定內容與23條部份內容重疊，例如分裂國家、顛覆國家政權、禁止外國政治性組織團體在香港特區進行活動等條文。他認為重疊是因中央見到立法的緊迫性，由於23條遲遲未立法，故人大常委先處理重點部份。

至於日後若23條立法，兩條法例會否有抵觸，需否刪去其中一條，譚耀宗認為問題不大，人大常委有法律在前，23條若立法的話，或不再需要就附件三已有的條文立法，重申兩者並存無矛盾。