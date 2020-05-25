國安法｜何君堯：立法後不應講「結束一黨專政」　長毛籲港人反對

全國人大會議正審議「港國安法」，本周四（28日）進行表決，再交由人大常委會制定草案內容。建制派立法會議員何君堯及前立法會議員梁國雄今（25日）出席網上節目《都市擂台》討論相關議題。 何君堯認為，中央現時訂立「港版國安法」並不倉率，強調時間合適，又指國安法不是「洪水猛獸」，相信草案通過後，言論自由仍然存在，市民仍可討論六四議題，但不應涉及推翻人民政府等言論。梁國雄批評，人大繞過立法會提出國安法是「霸王硬上弓」，呼籲香港人要以各適其適的方法反對，如不服從運動、罷工等。

梁雄則認為，人大常委員繞過立法會提出國安法是「霸王硬上弓」，呼籲香港人要以各適其適的方法反對，如不服從運動、罷工等。（資料圖片）

梁國雄身穿寫「結束一黨專政」的衣服出席活動，他認為當港版國安法通過後，這件衣服就可能「有事」。梁國雄稱，何君堯在2017年支持平反六四議案，再談及都可能會「出事」。

何君堯回應指，言論自由在《基本法》下獲保障，指當年支持議案是因為八九民運中有很多熱愛家庭年輕人，認同他們的愛國情懷。何君堯認為國安法通過後仍可討論六四，但不應涉及推翻人民政府等言論，如「結束一黨專政」等，強調應了解言論背後的基礎，「如光復香港是在於那黑暗」。

何君堯認為國安法通過後仍可討論六四，但不應涉及推翻人民政府等言論，如結束一黨專政等，強調應了解言論背後的基礎。（資料圖片）

梁國雄認為，國安法是《基本法》第23條「僭建」，其中國安法通過後，中央執法人員或可在執法，「成隻手伸入嚟」，形容反修例「最驚嘅嘢出晒嚟」。他又指，何君堯稱有210萬市民聯署簽名支持《基本法》23條立法，若有信心為何不待9月立法會選舉後才推。

何君堯隨即指，每個國家都有國安法，美國亦有涉及國家安全法例，又指特首林鄭月娥林鄭早前常說立法要有氛圍，但他認為永遠沒有合適時間，換了是梁國雄，一定會認為2047年之後都毋須立法。