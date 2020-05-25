港版國安法｜邱騰華：立法助減社會動盪　推「旅遊氣泡」重振旅業

全國人大會議正審議「港區國安法」，並將於本周四（28日）進行表決，再交由人大常委會制定草案內容。立法會經濟發展事務委員會今早（25日）開會討論本港旅遊業未來發展，商務及經濟發展局局長邱騰華表示，若暴力事件再出現，全球遊客依然會對本港卻步，認為落實國安法有助減低本港發生類似恐怖襲擊的風險。 旅發展局總幹事程鼎一表示，希望逐步重建旅遊業，先由本地遊開始，再與疫情受控地區互通建立「旅遊氣泡」，最後恢復國際旅遊業。

旅發局總幹事程鼎一提到，旅發局已著手研究與疫情較穩定的亞洲地區建立設計是第二階段的「旅遊氣泡」。（資料圖片）

宣布立法股市即跌 邱騰華：資本市場升跌很正常

全國人大上周宣布制定「港版國安法」後即股市大跌，邱騰華表示，香港作為國際金融中心，資本和股票市場升跌是正常情況，市場情況視乎投資者的看法。他說，過去半年與很多商會、工商界人士會面，當中很多人擔心香港是否仍屬安全城市。

邱騰華說，工商界和國際投資者對香港的信心，建基於「一國兩制」、香港是否安全、有否不明朗因素，例如會否恐怖活動和恐害國安的情況，因此他認為國安法在港實施將為香港帶來更穩定、可持續的投資環境。

旅發居將力推本地深度遊。（資料圖片）

旅發局推出本地深度遊

旅發展局總幹事程鼎一在會上表示，「旅遊氣泡」指當兩個旅遊市場的疫情受控，兩者可作互通的「氣泡旅遊」；而當個別市場具備訪港條件，即可展開性針對宣傳。他指，本港目前應先集中做好本土旅遊，之後的發展傾向短途旅行，而健康概念行程，注重衞生安全等亦重要。

為了重建旅遊信心，程鼎一表示，旅發局將推出「旅遊．就在香港」計畫，帶動本地氣氛，實際上將結合餐飲、零售、交通等，鼓勵本地深度遊，並鼓勵1.1萬個不同種類優惠等。至於加強業界方面，旅發局推出4億元的措施支援業界，包括推出寬免措施、資助計劃等。

公民黨譚文豪問到「旅遊氣泡」是否有時間表，邱騰華回應指，要視乎防疫工作方面何時可作修訂，亦要訂定一些旅遊互通條件，例如互認措施方面，澳門及廣東省等比較快，只要情況許可，每星期都會檢視，而外國檢視則需要較長時間。

旅遊界議員姚思榮要求政府設立旅行社賠償基金。（資料圖片）

建制派要求設旅業賠償基金 政府落閘

旅遊界議員姚思榮、新民黨容海恩均要求政府設立賠償基金，向旅行社退款，幫助業界。邱騰華回應指，政府已推出了不少於13億元的支援，加上賠償基金的原意是用於旅行社倒閉時賠償予消費者，若現時使用，有機會違反設立原意，費時失事。

邱騰華又指，旅遊業的確不止面對疫情問題，去年起行業已受示威波及，相信繼續示威，全世界旅客都會對來港卻步，屆時難以挽救旅遊業，認為實施「港區國安法」，有助減低本港發生類似恐怖襲擊的風險。

葉劉指自己最愛消費 促推優惠期吸客

葉劉淑儀問到，香港作為購物天堂，而她自己作為經常光顧零售界人士，知道吸引力最重要在於品牌多、貨品抵買，問旅發局可否做到大規模的優惠工作，如推出「大減價周」。程鼎一回應指，近年香港因為內地多了商場、關稅下降而在消費方面有挑戰，他雖認為本港不能只靠下調價格來提升購物意欲，但認為購物節是好建議。