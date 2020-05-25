港版國安法｜政府斥外國政客危言聳聽　暴力困擾近一年不能姑息

「末代港督」彭定康（Chris Patten）及英國前外相聶偉敬（Malcolm Rifkind）日前（23日）發起聯署聲明，指摘北京欲實施「港版國安法」，是全面攻擊香港自治、法治及基本自由，公然違反《中英聯合聲明》。參與聯署的包括來自美、英、歐亞及澳洲等23國的186名政界人士。 政府發言人今日（25日）回應指，每個國家都有權維護其國家安全和主權，亦是其職責所在，批評若有人認為對香港擁有主權的中國無權在香港特別行政區立法保障國家安全，顯然是持雙重標準和偽善的表現。 發言人強調，擬議的法例只會針對分裂國家、顛覆政權、組織實施恐怖活動的行為以及外國和境外勢力干預香港特區事務的活動，「絕大多數奉公守法的香港居民，包括海外投資者，無需對此有任何恐懼。」

「末代港督」彭定康（Chris Patten）及英國前外相聶偉敬（Malcolm Rifkind）日前（23日）發起聯署聲明，指摘北京欲實施「港版國安法」，是全面攻擊香港自治、法治及基本自由，公然違反《中英聯合聲明》。

暴力示威困擾近一年 不會對此姑息縱容

政府發言人表示，即使是《公民權利和政治權利國際公約》，亦訂明有關權利和自由的國際公約不可損害國家安全，政府批評大部分政客和政治評論員的批評和意見，都只是危言聳聽的揣測和暗諷，罔顧香港是中國不可分離的一部分的憲制事實，強調香港絕不能成為顛覆活動或意圖破壞國家穩定的組織的基地。

發言人指，近日暴力示威者再次走上香港街頭肆意搗亂，對經濟和社會穩定構成重大影響，不能讓情況持續下去，又提到社會受這些暴力示威和混亂狀態困擾已接近一年，相信任何一個國家都不會對此姑息縱容，置之不理。

政府稱，那些聲稱是為香港利益着想的人，卻對激進示威者和他們的幕後黑手利用爆炸品、汽油彈、槍械武器、襲擊途人、肆意破壞、網上欺凌，失實資訊等等不法行為，刻意製造恐慌和混亂令社會不穩，置若罔聞，批評他們此等表現已令其真正的不軌企圖昭然若揭。

林鄭月娥日前表示，在可見將來都未能就23條立法，因此今次要中央出手就「港版國安法」立法。（資料圖片）

立法不會影響司法和終審權

政府表示，國家最高權力機關全國人民代表大會就國家安全立法的決定，將建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，為香港帶來福祉，使香港成為安全的城市。此項決定不會影響香港居民依法享有的各項權利和自由，也不會影響香港司法機關行使獨立的司法權和終審權。香港仍然享有法治，《基本法》訂明的高度自治、港人治港方針維持不變，在行之有效的「一國兩制」下，香港的長期穩定和繁榮將進一步獲得保證。