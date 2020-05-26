新冠肺炎｜林鄭：卡拉OK、夜總會、浴室、Party Room周五重新營業

本港新冠肺炎疫情近日有緩和跡象，過去1個月內有20日零新增確診個案。特首林鄭月娥今日（5月26日）出席行政會議前見記者時，公布兩項放寬措施。早前被要求停止營業4類場所，包括卡拉OK、夜店和夜總會、浴室、派對房間（Party Room），將可在5月28日措施到期，翌日（即本周五，5月29日）重新營業；機場6月1日起將適度恢復轉機服務。

林鄭公布兩項放寬措施。（盧翊銘攝）

林鄭表示，過去1個月內有20日零新增確診個案，除兩周前出現零星的3人群組個案外，再無其他本地個案。按最新評估，政府防疫會進入「張馳有道」的階段。明日開始學校會分階段復課，希望一切順利，並感謝各學校校長、辦學團體、老師所做的準備工作。

林鄭公布兩個放寬措施，現時禁止4類場所營業的措施，包括卡拉OK、夜店和夜總會、浴室、派對房間，將於5月28日到期。食物及衞生局局長稍後將會發出指令，這4類場所於措施到期後（即5月29日）可重新營業，當然他們仍要滿足一些預防措施，一如其他食肆、健身中心等的要求。

第二項是有關機場。3月25日起，香港國際機場暫停轉機服務。林鄭表示，6月1日起機場將適度恢復轉機服務，但強調這不涉及入境香港。

對「保就業」計劃反應感高興

政府早前推出「保就業」計劃，資助僱主向員工支薪，昨日（5月25日）開始接受申請。林鄭表示，開始接受申請首日，已收到超過4.8萬份申請，佔政府認為合資格人士的18%；自僱人士申請則有4.2萬份，佔政府認為合資格人士20%。

林鄭指，政府對於這熱烈的反應感到很高興，因為政府正正希望做到防止失業的效果；另外，網頁運作也很暢順，很多僱主在訪問中，都向政府反映系統易用，10分鐘即可完成，手續亦簡單，政府會盡快處理申請，務求在3至4星期內批出款項。當然，她重申僱主要承諾補貼期內不得裁員、100%補貼金額用在僱員薪金中。