【新冠肺炎】丹麥旅行家Thor Pedersen滯港三個月　僅日花20美元

新冠肺炎令全球出入境幾近停頓，除了有港人滯留外地，原來亦有外國人滯留香港多個月。 旅行家Thor Pedersen過去3個月被迫留在香港，最近遇上前食衞局政治助理、本地文化深度遊組織創辦人陳智遠。陳智遠帶Thor探索深水埗，對方大讚香港，仲話如果要滯留的話，最好就係滯留香港！到底旅行家眼中，香港有甚麼好？

餘下9個國家未去 每日限花156元

陳智遠在facebook表示，自己人生目標是踏足全球每一個國家，現時到訪86個，距離總數195個仍未到一半。而來自丹麥的Thor，六年半前開始環球之旅，現在只餘下9個國家未去過。

Thor亦為自己定下規矩，整個旅程不搭飛機，而每日只會花費20美元（約156港元），真正是窮遊達人。

陳智遠帶路 去蛇店、重慶大廈

他原本準備在港停留4日，之後坐貨櫃船去帛琉，誰知道新冠肺炎令滯留香港，快要踏入第4個月。

昨日（4月30日）陳智遠就擔當Thor的私人導遊，探索深水埗，兩人上嘉頓山拍照，又去了鴨寮街蛇店「玩蛇」，再去公和飲豆漿和到大南街行街，之後跨區過去尖沙咀，進入重慶大廈「探險」，又到尖咀海濱欣賞維港景色。

3個原因 要滯留就留在香港

本港疫情雖然緩和，但出入境解除限制仍「十劃未有一撇」。陳智遠問幾乎踩遍全球的Thor，如果要被困在一個地方，哪裡是最佳地點，Thor就話是香港。

Thor講了3個原因，一是香港沒有全面封城，二是香港抗疫效果一流，「肯定係最安全嘅城市」，三是香港有好多地方值得仔細探索。

+ 9 + 8 + 7

Thor在這3個月，一直有更新在香港的行蹤，介紹香港的市區、郊區和日常生活。看來這次Thor錯有錯着，深度體驗香港之餘，還順道為香港宣傳呢！

今年40歲的Thor Pedersen在2013年10月10日離開丹麥，希望於去年（即40歲前）完成自己環遊世界的計劃，然後返回丹麥。他出發時稱，以坐貨櫃貨船方式環遊世界，途中不會乘坐一趟飛機航班，所以他覺得自己是在創造歷史。