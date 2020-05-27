國歌法二讀｜容海恩：提早回立會避交通影響　促議員正經審議法例

立法會今日（27日）恢復《國歌條例草案》二讀辯論，網上有人發起朝早包圍立法會。新民黨立法會議員容海恩表示，已提早返回立法會，避免受交通影響而未能審議法例，但她拒絕透露是否有建制派議員通宵留守立法會。 容海恩在港台節目《千禧年代》上指，希望今日會議上不會出現肢體碰撞，衝擊主席枱等場面，認為議員都希望正經地審議法例。

容海恩：新屋嶺只符很基本人權要求

在早前發表的監警會報告中，有獨立章節審視新屋嶺扣留中心，並指出新屋嶺結構不適合羈押大量被捕人士，羈留設施亦不足，立法會保安事務委員會昨日（26日）到訪新屋嶺，身兼保安事務委員會副主席的容海恩表示，自己特別關注被捕人士與律師會面期間的私隱問題，認為有關設備不符合要求，不應用作安排會面。

她又指，新屋嶺的羈留室整潔，但仍未有CCTV設備，只符合很基本的人權要求，而在去年使用期間亦未設立電腦系統，相信警方會作跟進及改善。容海恩認為，當時警方需要大量羈留設施，使用新屋嶺是逼於無奈的選擇，同意並非最好的選擇。

林卓廷：警方刻意隱瞞錄取警誡供詞地方

有份參觀新屋嶺的民主黨林卓廷指，警方昨日無安排參觀用作向被捕人士錄取警誡供詞的地方，質疑警方是刻意隱瞞。他表示，警方以正有非法入境者在內為由，不讓他們參觀，但過去有被捕人士曾投訴在被單獨帶到房間時，被警察逼供，他又得知有被捕人士過去曾要求見醫生，但卻無記錄，故有理由懷疑是被拖延，影響他們的人權及健康。

林卓廷表示，已去信要求立法會保安事務委員會盡快召開特別會議，討論監警會報告，他認為新屋嶺設施無保障被捕人士人權，並涉嫌有警察有包庇同袍， 以及有濫用暴力情況。