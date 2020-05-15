監警會今日（15日）公布《關於2019年6月起《逃犯條例》修訂草案引發的大型公眾活動及相關的警方行動》，當中有獨立章節審視新屋嶺扣留中心安排。報告主要探討去年8月11日大型公眾活動後的拘捕行動，指出新屋嶺並不具備一般警署有的羈留設施，如沒有閉路電視等。另外，所有紀錄全以人手處理，個別資料如求醫、與律師會面等記錄並不完整。 報告指出，新屋嶺屋宇結構不適合羈押大量被捕人士，亦指倘被捕者被捕時已受傷，應直接送往醫院，而非先送到警方羈留設施。報告亦建議警方應檢討及訂立政策，列明挑選臨時羈留地點作大規模拘捕行動，所需考慮的要求及因素。

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【監警會報告】新屋嶺不適合臨時羈留 求醫、會見律師紀錄不齊全

▼監警會報告 新屋嶺章節▼

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新屋嶺不具備一般警署羈留設施

根據監警會報告，新屋嶺四度被用作拘留被捕人士，前後合共182人在此處被扣柙，日期分別為去年8月5至7日；8月11至13日；8月25至26日及9月1日至2日。當中8月11日是唯一一次，同時被用作處理被捕人士被拘捕後的警方程序，而此舉引起公眾關注，當晚共有53名被捕人士直接被送往新屋嶺，30人隨後要求就醫。

報告提到，新屋嶺並不具備一般警署設有的羈留設施，如錄影會面的設備、閉路電視、可充分保障私隱用以見律師的會面室。監警會認為，新屋嶺欠閉路電視，「這是一項處理被捕人士必備的基本保安設施。」不適宜作扣留用途。

警方2019年8月開始，將部分被捕人士送往文錦渡新屋嶺拘留中心。有人指控在內遭受警方虐打、阻見律師等。（資料圖片 / 鄧詠中攝）

全人手紀錄 個別資料不完整

另外，在保存系統方面，由於新屋嶺寬頻容納量，不足以確保與警方中央電腦系統穩定連接，故8月11日當日並無任何電腦紀錄，所有紀錄全以人手處理。警方透露，當日用5本拘留登記冊紀錄被捕人士情況，又用14本記事簿紀錄其他事項，包括與被捕人士相關的法律會面及醫療安排等。

不過，報告指出被捕人士要求接受醫療治理、與律師會面等資料並不完整。根據當日資料，30名被捕人士由救護車送院，僅24人有就醫要求紀錄，一名被捕人士於當晚11時49分要求見值日官，並在翌日上午6時37分被送院，惟兩個時間點之間內容完全「留白」，亦未有紀錄其提出就醫要求時間。

而法律會面紀錄亦不完整，警方表示在新屋嶺為39名被捕人士，提供了50次法律會面，並載有了50次開始及結束時間，惟只紀錄了其中23次被捕人士提出會面要求的時間。

若被捕時已受傷 應直接送往醫院治理

報告指出，被捕人士原則上應盡快移交至最近的警方羈留設施，加上當晚最少有12名被捕人士送到新屋嶺後，已隨即向指揮官要求接受醫療治理。監警會認為，將被捕人士送到新屋嶺「如此偏僻、設施不足」，又無準確紀錄審核追蹤，「不僅做法不可取，亦會容易引起揣測。」

警方2019年8月開始，將部分被捕人士送往文錦渡新屋嶺拘留中心。（資料圖片 / 鄧詠中攝）

位置偏遠礙家人及律師探訪

報告明言，若被捕人士在拘捕時已受傷，應直接送往醫院治理，而非首先送到警方羈留設施。另一方面，新屋嶺位置偏僻，有礙家人及律師探訪權利。

監警會報告提到，警方留意到設備上的不足，高層亦一度重新考慮扣留地點，惟當晚多個可用作臨時羈留處的警署受到襲擊，故「別無他法，只好維持原來決定。」然而，監警會認為，新屋嶺的結構及設備並不適合當日用作臨時羈留處。

報告建議，若將來有大規模拘捕行動需使用臨時羈留處，其設施需與目前警署處理及羈留被捕人士相同，運作上則需採取獨立後勤和紀錄安排。警方亦應檢討及訂立政策，列明挑選地點作大規模拘捕行動的臨時羈留處，所需考慮的要求及因素。