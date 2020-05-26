監警會指新屋嶺不宜羈押大量被捕者　警方邀傳媒參觀　否認阻求醫

監警會報告獨立章節審視新屋嶺扣留中心，指出新屋嶺結構不適合羈押大量被捕人士，羈留設施亦不足，立法會保安事務委員會今日（26日）將到訪新屋嶺，警方早上先安排傳媒參觀，介紹新屋嶺共有四個羈留倉涉及十六個羈留室，可容納約200人。 邊界警區指揮官馮少蘭表示，警方接納監警會報告建議，承認「有些地方做得不夠完善」。就報告提到被捕人士求醫及見律師等紀錄缺失，是否涉及人員疏忽，否認阻礙被捕人士求醫，她強調警方會按建議檢視改善措施，將在羈留倉走廊加裝閉路電視系統等，目前未有打算重開新屋嶺予拘留示威者。

5月26日，警方開放新屋嶺予傳媒參觀。（鄭秋玲攝）

警方指，新屋嶺扣留中心目前仍運作，主要羈留非法入境者，交由入境事務處安排遣返等。就反修例事件，該扣留中心於8月5日至9月2日啟用過四次處理有關被捕人士，指是考慮到被捕人數眾多，其他警署運作繁忙，及有多間警署遭襲擊破壞。使用期間動用約百名警務人員。

警方介紹，新屋嶺共有四個羈留倉涉及十六個羈留室，可容納約200人。警方指羈留安排一樣，會先見值日官，記錄有無投訴、求醫需要、檢視傷勢、打指模等，用綠色流水簿登記警方指有需要送去北區醫院。B倉為羈留男性被捕人士，C倉為女性，格局相約。警方指，會在走廊加裝閉路電視。

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據觀察，律師會見室設於茶水間，為開放空間、沒有門，與警員儲物櫃只以壁報板作隔，設有一張四人圓桌。警方指，當有律師會面程序時，會擺設屏風及安排警務人員在走廊看守，以免受打擾。

監警會早前報告，當中有獨立章節審視新屋嶺扣留中心安排，指出新屋嶺並不具備一般警署有的羈留設施，如沒有閉路電視等。（資料圖片）

監警會早前公布報告，指出新屋嶺羈留設施不足，如沒有閉路電視等。另外，所有紀錄全以人手處理，求醫、與律師會面等記錄並不完整，包括8月5日有30名被捕人士在新屋嶺救護車送院，僅24人有就醫要求紀錄，一名被捕人士於當晚11時49分要求見值日官，並在翌日上午6時37分被送院，惟兩個時間點之間內容完全「留白」，亦未有紀錄其提出就醫要求時間。報告指出，新屋嶺屋宇結構不適合羈押大量被捕人士，亦指倘被捕者被捕時已受傷，應直接送往醫院，而非先送到警方羈留設施。

邊界警區指揮官馮少蘭表示，警方接受報告建議，會檢討設施等，承認「有些地方做得不夠完善」，但否認有阻礙被捕人士求醫。她指，四次相關拘留中，共有30人提出求醫，有12人表達想即時看醫生，於是參照交通意外分流措施分配送院。她指，通常由被捕人士自行講傷勢，警員有受急救訓練，會由警員觀察及評估，經控制及指揮中心召喚救護車。馮少蘭表示，目前未有打算重開新屋嶺予拘留示威者。