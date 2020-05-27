港版國安法｜羅家聰憂資金人才皆流走　港國際金融中心地位不保

中央政府擬直接頒布實施「港版國安法」，經濟分析師羅家聰今日（27日）受訪時指，國際金融中心地位需依賴其他國家地區對香港的信任，強調地位「唔係你話有就有」，若西方國家對內地有信心，「咁上海一早已經係國際金融中心啦！」他形容現時國安法令國際失去信心，若有不文明事情發生，難以令人有信心繼續投資，加上人才不斷移民，失去資與人才，相信金融中心地位將不保。 他又指，香港的國際金融中心地位是自然形成，「拆咗佢起唔返」，若有人欲摧毀此地位，資金只會流到東京、新加坡等地。

經濟分析師羅家聰接受港台節目《千禧年代》訪問時稱，海外資金會視乎一個地方的往績決定是否投資，其他人見到「有唔文明嘅事發生緊」，難令人有信心繼續投資。他續指，其他人要撤走資金相對簡單，萬一香港「做衰咗」，只會剩下內地的資金，「你個板就會同上海一樣，係咪國際金融中心有眼睇」，此地位並非官員「把口話就係」。

他又指數據上，見到社會動盪的日子如去年831、11月中時，港幣息口均高於美金，此在聯繫匯率機制下絕不正常，意味有資金流走。這個情況在港版國安法的決定草案上周公布之後亦再度出現，認為數據才能反映實況。

資金以外，羅家聰認為人才是金融中心的另一重要因素，但近年愈來愈多有錢、有遠見的人才移民，若兩大優勢全失「仲做咩金融中心？」他表示，連帶的影響會是本港的專業服務淨出口將下跌，直斥官員不敢為此發言是「大家心照」，唯有承認香港最光輝的歲月已經沒落。

有香港「末日博士」之稱的羅家聰斷言，港國際金融中心地位勢不保。（資料圖片／余俊亮攝）

金融中心「拆咗佢起唔返」

對於有指引入港版國安法有助港回復穩定，從而令金融市場回復正常。羅家聰指，金融市場的確需要穩定環境，但質疑國安法能否帶來穩定。長遠而言，他指若港府「趕走晒香港人、拉晒佢地坐監，大陸人落嚟都穩定嘅」，惟西方會觀察香港的做事手法是否按資本主義、守規矩辦事。他直言若西方信中國，「上海一早都已經係國際金融中心，點解做到而家都係咁？」

他強調香港的國際金融中心地位非港英年代殖民政府刻意促成，而是自然形成，「拆咗佢起唔返」，若有人欲摧毀此地位，資金只會流到東京、新加坡、甚至歐洲等地，而非中央欲於澳門建立的新金融中心。