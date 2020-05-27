港版國安法│明天將通過草案　狄志遠冀港府做好民心重建工程

「港版國安法」草案將於明日（28日）人大會議上通過，隨後即會進行立法程序，各界關注法案的內容。新思維主席狄志遠表示，中央政府連番出手目的在於加強對香港特區的管治，讓社會走回正常運作。

立法為堵塞漏洞 非中港關係問題

他表示，中央深入探討了香港社會動盪，並調整對香港的戰略。狄志遠指出，中央多次表示香港情況是有外國勢力介入，而港府無法在時間內落實《基本法》23條立法，因此中央選擇由人大訂立「港版國安法」，以堵塞國家安全法例的漏洞。

狄志遠認為，今次事件並非國民教育、政制改革、一地兩檢等中港關係問題，而是國家安全問題，在中美對峙的大環境下，中央政府絶對不能讓香港成為外國勢力打擊中國的平台。

狄志遠分析，在中美對峙的大環境下，中央政府絶對不能讓香港成為外國勢力打擊中國的平台。（資料圖片）

研判得不同反對者及外國認同 中央亦不再顧忌

過往中央政府處理香港問題有較多方面的考慮，例如香港人的感受及迴響，外國政府的態度及反應等。但狄志遠指，自從香港經過過去幾個月的動盪，中央的處理手法變得手起刀落。狄志遠認為，中央及特區政府明白，政府做得幾好，都不會得到反對力量的認同，也不能得到支持。同樣，無論中國政府如何表現，都會受到西方國家政府的攻擊及批評。狄志遠分析指，既然如此，中央政府就不作太多顧忌，以有效管治香港及維護國家安全為出發點，做應該做的事。

社會必有反響 料中央有政策支持香港經濟民生

狄志遠亦指，今次人大訂立「港版國安法」，是一次下定決心的做法，相信中央政府已評估過西方國家的強烈反響，也估計會令不少香港市民感不滿及憂慮，因此相信中央政府事後會有不少安撫工作，包括支持香港經濟及民生發展，讓香港繼續保持繁榮安定。

狄志遠相信中央政府事後會有不少安撫工作，包括支持香港經濟及民生發展，讓香港繼續保持繁榮安定。（資料圖片）

動亂有很大社會及個人成本 仍為令「和理非」動搖

狄志遠認同近期中央政府處理香港問題的部署，會令不少香港市民感到不滿，亦認為會有小部份年輕人會採取激烈的手段，但他強調這些都是暫時的，主要是「和理非」群眾開始對激烈行動及暴力有保留，因為大家發覺持續的社會動亂會有很大的社會及個人成本。

狄志遠分析，過去一段時間，「和理非」群眾較傾向支持反政府陣營，所以他們出來遊行及投票支持反政府力量，以表達他們對中央及特區政府的不滿。但他認為，事態至今社會及個人正承受更大的風險，大家會覺得，香港這樣走下去，前景更加令人憂慮。

冀港府充份反映港人憂慮 形成正面互動

狄志遠希望特區政府能夠充份向中央反映港人憂慮，形成正面互動，帶來社會穩定，立法會運作正常化，街頭暴力逐步消失，之後，他希望社會走向經濟重建和民生改善，而中央及特區政府亦要做好民心工作，形容這會是最重要的重建工程。