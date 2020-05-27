港版國安法│人民日報海外版：不影響港人集會、言論、新聞自由

「港版國安法」將會立法，本港社會仍有不少憂慮。《人民日報海外版》發表文章，稱立法之後投資者對香港才會有信心，而立法不會影響港人依法享有的各項權利和自由，包括遊行集會自由、言論自由、新聞自由等。

認為只有立法 投資者對香港才會有信心

《人民日報海外版》發表題為〈國家安全有保障 香港發展更美好〉的文章，表示建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，香港會有更好的營商環境，更受投資者青睞。

文章稱，法治健全、社會穩定，是任何商業投資活動的決定性因素，如果政治不穩定、法律不健全，投資項目就無法長期運轉，投資者難以獲得穩定、長遠的收益回報。文章認為，只有堵上國家安全漏洞、健全相關法律制度和執行機制，香港才能穩定，投資者對香港才會有信心，香港國際金融中心的地位才會更加穩固，才能更好發揮聯繫內地和國際市場的橋樑作用。

人民日報文章認為，只有保障國家安全，投資者對香港才會有信心。（資料圖片）

如無國家安全 任何經濟努力都是枉然

文章指，特區政府和香港各界想要保就業、護民生，就要全力以赴去振興經濟、刺激消費、保護市場。文章認為這些行動都必需要在國家安全和香港社會穩定得到保證的懂下才能進行，否則任何努力都是枉然，「只有織牢國家安全防護網，讓香港重歸祥和安定，香港經濟才能重現活力，市民才能端牢飯碗，生活才會有盼頭」。

《人民日報海外版》文章又表示，「港版國安法」不僅不會影響到香港居民依法所享有的各項權利和自由，包括遊行集會的自由、言論自由、新聞自由等，而且會使香港廣大居民的合法權利和自由的安全環境下行使得更好。