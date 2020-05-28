國歌法二讀｜泛民議員全體離席　國歌法二讀不記名投票通過

立法會今日（28日）繼續《國歌條例草案》二讀，經過首日攻防戰之後，今早9時復會。各方嚴陣以待，除了議會內建制、泛民議員唇槍舌劍，議會外亦有警員及水馬重重包圍，以防示威者衝擊。

【18:48】有泛民議員在座位上播放《願榮光歸香港》梁君彥要求泛民暫停播放，及後他指張超雄阻礙議會進行，或違反《特權法》，張超雄被近十名保安帶走。

陳淑莊隨後在座位高呼「一國兩制已死」，被逐出會議廳，及後泛民全體離席。

會議在只剩建制派在席的情況下，未有人要求記名點票，最終以舉手方式、不記名方式通過《國歌條例草案》二讀。

張超雄在升降機繼續以擴音器播出《願榮光歸香港》，周浩鼎怒斥「熄咗佢」和「播埋呢啲衰嘢」，陸頌雄、黃定光等人揶揄張超雄，指張超雄於內會混戰中不停叫「李慧琼濫權」達1小時，今次換上了擴音器，形容「世代進步咗」。

毛孟靜、郭家麒、胡志偉和譚文豪被逐

【18:47】政制及內地事務局局長曾國衞就《國歌條例草案》作總結發言，公民黨郭家麒提出規程問題，指人大今天通過「港版國安法」，證明「一國兩制」已死，要求會議為此默哀，及後他們高呼「一國兩制已死」，毛孟靜、郭家麒、胡志偉和譚文豪被梁君彥逐出會議廳。

【18:30】民主黨鄺俊宇發言時揶揄梁君彥是「最佳裁判」，批評他在早上把朱凱廸和陳志全逐出會議廳的決定。鄺認為，國歌法的最大問題是刑罵過於嚴苛，被定罪者最高監禁三年，比新加坡的國歌法更嚴厲。鄺希望當權者反思，是否透過立法便能令他人尊重國歌，又說立法不能種「愛」，只能種「恨」，又說：「當權者應諗下如何令人由心而發尊重國歌」。

新民黨主席葉劉淑儀表示，不明白為何泛民在宣誓後，仍能反對一條已於2017年納入香港《基本法》附件3的法例，又指條例非常溫和，與國旗、國徽法無異。她又提到自己在家居隔離時，因打發時間而觀看內地電視劇《延禧攻略》，讚揚電視劇質素之高，成為全球最受歡迎的電視劇，反映在共產黨執政後，政治、文化等實力大大提升。

【17:39】會議僅以一小時處理梁繼昌提出的中止辯論，功能界別以10票贊成、23票反對，及地區直選以11票贊成、16票反對，否決梁繼昌提出的中止辯論。梁君彥表示，於下午6點半邀請官員總結發言，結束二讀程序。

【16:40】民主黨尹兆堅帶同寫上「Hihi主席梁君彥」標語的紙牌進入會議廳，當中印上卡通公仔大口仔，戲謔梁君彥。

【16:30】民建聯何俊賢就中止辯論發言，指不能單獨看梁繼昌提出中止辯論的行動，他稱過去一段日子，社會出現暴力事件，年青人被鼓動犯罪，許智峯在議會內做出荒誕事件，只是為了拖延國歌法，衞生服務界李國麟打斷何俊賢發言，要求點算法定人數。

【16:15】梁繼昌根據《議事規則》40(1) 條提出中止辯論，梁君彥稱可預留1小時給議員發言，但同樣計算在審議法案的30小時內。此舉引起多名民主派人士不滿，質疑與過往做法不同，強調若梁君彥為發言時間設限，每人發言15分鐘，只有數名議員可以發言。

【16:00】立法會復會後，梁君彥稱原定在恢復二讀辯論部分預留8小時，即今日下午一時結束二讀程序，惟有議員行為極不檢點，損失近7小時的審議時間。他稱會先讓議員發言1小時，然後由官員發言，隨即進入全體委員會審議。

梁君彥：下午4時復會

支持人大通過「港版國安法」

【15:37】立法會主席梁君彥見記者時表示，知道全國人民代表大會已表決通過，授權人大常委會製訂「港版國安法」的決定，他認為該決定可以理解，認為立法有必要及迫切性，他表示支持。梁君彥指，該法律針對顛覆國家、分裂國家等行為，人大常委會之後在立法時將詢基本法委員會、特區政府等的意見後，納入基本法附件三實施。

梁君彥又表示，他很高興在香港實施「一國兩制」的方針不變，不影響各項權利，日常生活不受影響，相信決定有利香港經濟發展，民生，希望行政機關多作推廣，市民以開放態度看待。

梁指，全國人民代表大會是全國最高權力機構，立的是全國性法律，他又表示，知道司法事務委員會打算開會討論。至於外國政府如何制定某些人，梁表示不擔心，因為最重要做事是為香港好，為國家好。

梁君彥稱許智峯行為不負責任、滋擾

對於許智峯投擲腐爛植物一事，梁君彥批評該行為是不負責任的滋擾行為，又指自己對許智峯感到失望，認為行為影響市民對立法會議員的期望。梁君彥表示，立法會議事廳在警方完成調查後，已交回秘書處，他亦已經親自檢視了，已沒有臭味，故下午4時將復會。

梁君彥稱，今個會期的立法會現時餘下6個會議，他本來安排30小時審國歌條例草案，但現時開始審議兩日，已多次暫停會議，單是今日已損失了7小時審議時間，有3名議員已被逐。他表示，如果議員選擇繼續以此方式阻礙審議，可能需要考慮重新編配時間。

梁君彥又指，許智峯今日的行動已被立法會留意了數日，當日許曾向立法會聲稱是食物腐爛，後來卻又向記者指那是植物。梁君彥強調，已就事件報警，交由警方處理。

至於泛民議員在會議廳展視「最佳主席李慧琼」是否有冒犯性？梁解釋，上星期會議已有很多議員用冒犯性語言對代理主席，他已叫了各議員不要繼續用。他指，昨日朱凱廸亦有舉牌，認為有關字句是反諷方式，他作為主席已作了裁決。梁指，議員可以對李慧琼作為內會主席的選舉方法有不滿，反問經過17次會議都未能選出主席，又算是甚麼？

【15:35】立法會秘書處發稿，表示「在今天上午10時45分左右，當立法會會議正進行時，許智峯議員將一袋不明物品投擲在會議廳內近主席台前。該物品跌落地上後傳出濃烈臭味，主席宣佈暫停會議。」秘書處按照主席指示報警處理，警方及消防人員約在下午1時完成調查，並把會議廳交回秘書處。「秘書處已為會議廳的冷氣系統進行換氣及在會議廳進清潔消毒。有關工作現已完成，臭味亦已消除。」



許智峯向主席台擲腐爛盆栽，多名保安在場清理。（高仲明攝）

【14:20】消防表示，已對傳出臭味的物件進行調查，發現當中含有一氧化碳等物質，大量吸入會對人體造成影響。而警方則表示，不排除有拘捕行動。

【13:30】 陳凱欣方面稱，陳在醫院經醫護人員診斷後初步相信並無大礙；但由於受刺激後身體各處出現紅疹，醫護人員已為她注射抗敏針，現時仍要留院觀察情況。

警方及消防處將於下午二時，在立法會大樓議員入口，交代異味發現案詳情。

【12:50】民建聯黃定光離開會議廳時向記者展示相片，稱不知是傳出惡臭的物件為何物，但如足球一樣大，用蒸餾水樽盛載，「好似黃泥溝左唔知咩」；工聯會黃國健則指「係腐爛咗既野」，但不清楚是甚麼。會議仍然暫停。

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許智峯擲盆栽散異味 建制掩鼻速逃

【11:45】建制派議員陳凱欣表示，有議員在立法會會議廳內投擲不明物品，傳出惡臭，由於氣味十分濃烈，她多次嘔吐，眼部及皮膚不適，現正送往醫院接受檢查。

【10:30】許智峯突衝岀主席台投下一袋有強烈臭味的物品，梁君彥即宣布暫停會議，不少建制派議員需要用手掩鼻離開。許智峯在會外表示，該物品是前兩日已腐爛的盆栽，他稱此舉要讓主席梁君彥「感受制度腐爛的味道」。



梁君彥暫停會議，多名清潔工在場打掃，消防員及警察其後到場，並進入會議廳視察。

消防員到會議廳視察。(高仲明攝）

【10:15】復會後，梁君彥稱上星期有議員對代主席李慧琼作出冒犯性和侮辱性的言詞，他與李慧琼同意有關言論屬冒犯，故今早已說明若再有議員作侮辱性言詞，將在沒警告下直接命令離開會議廳。

梁君彥指，朱凱廸昨日曾舉起有冒犯性紙牌，今日展示的雖然印有「最佳主席 李慧琼」的字詞，但考慮到昨日紙牌的字詞針對李慧琼，認為今日字牌的字眼是以反諷形式。

多名民主派議員不滿，其中陳志全走出座位與梁君彥理論，梁君彥要求陳志全返回座位，否則被視為行為極不檢點，其後梁君彥要求陳志全離開會議廳，並再次宣布暫停會議。

【09:20】朱凱廸稱昨日攜帶寫上「非法主席 李慧琼」的標語牌進入會議廳，諷刺李慧琼以非法方式成為代主席，惟遭梁君彥指字句有侮辱性，要求保安沒收。

故他今日製作寫上「最佳主席 李慧琼」的標語牌，讚揚李慧琼表現比梁君彦還要好，但被梁君彥指他阻礙會議進行，他質疑帶標語牌如何阻礙會議進行，強調會在此等候梁君彥糾正其決定。

【09:20】朱凱廸被多名保安抬離會議廳，引起民主黨胡志偉、議會陣線陳志全等民主派議員不滿，大叫「不如趕晒我地岀去直接三讀啦」。

【09:12】梁君彥宣布暫停會議。

【09:09】主席梁君彥要求朱凱廸離開會議廳，指他攜帶有侮辱性字句的標示牌進入會議廳，該字牌寫上「最佳主席 李慧琼」。

【09:00】會議一開始，專業議政梁繼昌要求點算人數。

立法會昨日首日攻防戰，民主派議員採取《議事規則》16（2）條攻勢，動議休會待續，以進行拉布。立法會主席梁君彥出招，在泛民第三次提出休會待績之後，宣布不再處理16（2）條，且馬上進入恢復二讀程序。