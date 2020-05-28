港版國安法｜蓬佩奧不承認香港高度自治　梁愛詩批違背國際慣例

全國人大制定「港版國安法」，以全國性法律形式納入《基本法》附件三，直接在香港實施，引發本港以至國際社會關注。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨日（5月27日）表示，已向國會表明不再視香港為高度自治，不再保證香港獲回歸前的特殊待遇。 基本法委員會前副主任、前律政司司長梁愛詩出席港台節目時批評，有關做法違背國際慣例，干預香港事務，此舉亦同樣有損美國利益。 她又指，國家安全不屬特區自治範圍內管轄的事情，如果日後法院處理案件時，涉及法律條文的解釋，可提請人大釋法。

質疑蓬佩奧未看清香港情況

梁愛詩說，相信中央推出國安法之時，已預料總會有這類國際反應，但認為這是兩害取其輕，因為如國家安全受到危害，外資也不會來港投資，本地經濟難以發展，她質疑蓬佩奧未看清香港情況。梁愛詩又指，國際間不同家有主權互相尊重的原則，不胡亂批評別國內政，相當好奇為何美國要干預香港事情，批評此舉與國際慣例違背。

梁愛詩指，通過《基本法》第18條在香港實施的全國性法律，一定都在自治範圍外，國安問題一向由中央負責。至於立法過程中會否充分聆聽本港市民意見，她認為立法會是一個代表民意的機構，當然現時做不做到諮詢立法會另作別論。不過她認為，中央政府有很多途徑了解民意，如留意本港新聞、全國人大常委譚耀宗亦會反映港人意見。

「港版國安法」訂立後，實際執行問題引起關注，例如會否影響港人言論、出版等自由，以及中央在港設立國安機構的問題。梁愛詩認為，這要視乎最後草案內容，但以她了解單單言論不會構成罪行，要配合實際行動才會。她又引述已故中共領導人鄧小平言論，指「共產黨是罵不倒的」。

美國國務卿蓬佩奧表示，不再承認香港擁有高度自治。（美聯社/資料圖片）

日後或需提請人大釋法

至於「顛覆國家政權」範圍可延伸到多遠，梁愛詩指有些行為表面上只針對特區政府，但最終都是以中央為目標，也會包含在內。她重申即使是國安人員，在港也要依法辦事。

主持人提到，諾貝爾和平獎得主劉曉波撰寫《零八憲章》，建議中國民主化改革，沒有實際行動，同樣被北京當局以「顛覆國家政權」罪名拘捕下獄。梁愛詩認為，劉曉波組織一群人，嘗試推翻國家體制，這不單純是學術討論，而是行動的一種。

《基本法》第158條規定，特區「自治範圍內」的事情，香港法院可解釋，但既然國安不是特區自治範圍，是否表示特區無權處理國安法相關案件？梁愛詩指，部分案件未必涉及法律條文的解釋，只是事實的陳述，香港法院可以處理。不過如涉及國家安全法律條文的解釋，就有可能需要提請人大釋法。

《路透社》早前引述消息人士指，國安法立法之後，本港外籍法官將不能處理涉及國家安全的案件。梁愛詩指出，《基本法》一向容許司法機構聘請外籍法官，看不到這想法有何依據，而法官在港就任時也要宣誓效忠特區基本法。她又指，個別案件由什麼法官處理，是法院行政問題。